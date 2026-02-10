Exestrella del fútbol francés, Franck Ribéry, denuncia "informaciones falsas" tras ser citado en documento Epstein

El exjugador francés Franck Ribéry durante una conferencia de prensa previa a un juego de la Liga de Campeones, el 15 de marzo de 2016.

PARÍS.- El antiguo futbolista francés Franck Ribéry , citado en un documento de los archivos Epstein , denunció este martes "informaciones falsas" en su contra y anunció una demanda, según su abogado.

El nombre del exjugador de Bayern Múnich y de la selección francesa, que en 2010 declaró como testigo en París en un caso de proxenetismo, aparece en un documento anónimo y parcialmente censurado fechado en 2019, que forma parte de los archivos del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En un comunicado, el abogado Carlo Alberto Brusa calificó todo de "informaciones falsas" difundidas en las redes sociales contra su cliente, "que hacen creer que estaría implicado en el caso Epstein".

"Ante la gravedad de estos actos y con el fin de hacer respetar sus derechos", Ribéry ha decidido "emprender acciones penales contra la persona firmante de esta carta calumniosa", a la que asegura haber identificado.

La demanda se ampliará "también contra quienes continúan recurriendo a esas informaciones falsas contenidas en la carta calumniosa para redactar 'posts' en las redes", añadió.

Suárez mantiene con vida al Sporting

In extremis y con sufrimiento. El Sporting de Portugal se llevó el empate 1-1 en el último suspiro en su visita al líder Oporto, gracias a un gol del delantero colombiano Luis Suárez al cazar el rechace de un penal que él mismo había fallado.

Fue el último partido de la jornada 21 del campeonato luso. Si el Oporto ganaba sacaba siete puntos de ventaja a los lisboetas y dejaba la liga casi vista para sentencia. Todo indicaba que así sería tras el gol de Seko Fofana en el minuto 76.

Pero con los visitantes volcados en ataque, un penal por mano daba la ocasión a Suárez de mantener al Sporting con vida en la pelea por la liga. Su lanzamiento desde los once metros fue detenido por Diogo Costa, pero el colombiano estuvo atento al rechace y envió el balón al fondo de las redes.

Con ese gol, Suárez igualó de paso al griego Pavlidis, del Benfica, como máximo realizador del campeonato con 19 dianas.

FUENTE: AFP