Exjugador de Medias Rojas de Boston es capturado antes de encuentro sexual con una menor

Se les acusa de solicitar sexo a través de Internet a personas que creían que eran niños, dijeron las autoridades.

El sheriff T. K. Waters abordó el arresto en la conferencia de prensa del lunes... diciendo: "Austin Maddox, un exjugador de la MLB de los Medias Rojas, viajó con la intención de participar en actividades sexuales con un niño de 14 años".

La policía publicó un video donde muestra a Maddox siendo arrestado. Pueden verlo salir de una camioneta roja y entrar a una casa mientras se encuentra cara a cara con varios oficiales, que le causaron la trampa.

