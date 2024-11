Extécnico de Venezuela desmiente rumores de regresar a la selección

Esta informacion no ha sido confirmada por el mismo Ferias, pero así como mencionaron al exentrenador de Xolos de Tijuana y Bolivia, también salió a relucir el nombre de Rafael Dudamel, quien ya fue dirigente en la selección y actualmente terminó su proceso con el Bucaramanga de Colombia.

Dudamel en esta ocasión si se pronunció sobre los rumores que lo incluyen en un posible regreso al combinado tricolor.

"Considero que hoy un cambio de entrenador en Venezuela no es lo más conveniente", comentó Dudamel a ESPN Colombia. "Hoy no tengo ninguna oferta sobre la mesa, ni he hablado con el presidente de la Federación Venezolana, Jorge Giménez".

La Vinotinto se mantiene en el puesto 8 de la clasificación en la Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Canadá, México y Estados Unidos 2026 de la FIFA. En los ultimos seis partidos, Venezuela acumuló tres empates y tres derrotas, sin haber consumado un triunfo, lo que lo alejó de los puestos directos con boleto a la Copa del Mundo.