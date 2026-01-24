Extender o no a Tyler Herro: el dilema actual del Heat de Miami

Para bien o para mal, Tyler Herro es el centro de atención cuando se trata del Miami Heat en la actualidad. ¿Cómo no? Si después de presentarse como la nueva cara de la organización hace algunos meses, el guardia ha llenado de interrogantes al equipo y su fanaticada en tiempos recientes.

Luego de completar una temporada que lo llevó al Juego de Estrellas, Herro ha tenido serios problemas para mantenerse en la cancha en este certamen, al punto de que está encaminado a registrar la campaña con menos juegos disputados en su carrera en la NBA.

Pero más allá de sus constantes percances con las lesiones, quizás lo más preocupante para Miami es que, cuando Herro ha estado disponible, los resultados tampoco han sido los que se esperaban.

En sus primeros 11 juegos disputados en este campeonato, los dirigidos por Erik Spoelstra tenían récord de 4-7. En particular, las habilidades defensivas del jugador nativo de Milwaukee han dejado mucho que desear.

Los problemas de Herro a la hora de defender han llevado a muchos a comparar su situación con la de Jalen Brunson, de los New York Knicks; pero la realidad es que la exfigura de los Dallas Mevericks compensa sus carencias defensivas con un gran desempeño en ataque, con faenas de 30 o más puntos y seis o más asistencias prácticamente a diario.

Herro, por su lado, ha dejado en evidencia su gran potencial en ocasiones, pero la ofensiva que ha mostrado, en especial en tiempos recientes, ha probado ser demasiado inconsistente como para omitir sus constantes fallas defensivas.

AFP__20251125__2248298823__v3__MidRes__DallasMavericksVMiamiHeat Tyler Herro #14 del Miami Heat reacciona tras encestar contra los Dallas Mavericks durante el segundo cuarto del partido en el Kaseya Center el 24 de noviembre de 2025 en Miami, Florida. NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar o usar esta fotografía, acepta los términos y condiciones del Acuerdo de Licencia de Getty Images. Megan Briggs/Getty Images/AFP

Eso ha llevado a que la fanaticada de Miami se pregunte con frecuencia si la mejor opción del combinado es amarrar al guardia a un contrato multianual, como suelen hacer las divisas con sus principales baluartes.

Con apenas 26 años de edad cumplidos este pasado 20 de enero, Herro tiene la juventud necesaria para corregir sus errores y establecerse como la gran estrella que muchos vislumbraron tras su año de All-Star.

Sin embargo, los problemas físicos y su rendimiento inconsistente de este año llevan a muchos a pensar que sería un riesgo demasiado grande invertir una suma millonaria de dinero en un jugador que podría haber tenido su mejor momento en la NBA en el certamen pasado.

Si la directiva del Heat opta por ofrecerle una extensión de contrato a Herro, resulta difícil visualizar un escenario en el que le paguen más de lo que está ganando en la actualidad; es decir, alrededor de 34 millones de dólares.

Los problemas parecen opacar a las soluciones de momento cuando se trata del jugador y Miami no luce en posición de arriesgar demasiado con su futuro.

Cambiar a Herro e intentar sacar máximo provecho de su juventud y su historial reciente de éxito podría ser otra salida para el alto mando de Miami, aunque el valor del guardia ya haya sufrido un daño considerable a estas alturas.

Por ahora, el Heat no está urgido de tomar una decisión al respecto, pero cuando llegue el momento de volver a plantear el escenario de la institución a futuro, tanto inmediato como a largo plazo, la continuidad o no de Herro tiene que estar de primero en la lista de tópicos.