Es posible que hay fanáticos que nacen y no se hacen. Lezama puede ser catalogado como aquel seguidor acérrimo de un deporte desde que llegó al mundo.

La periodista venezolana, Mari Montes fue la primera en anunciar la partida física del fanático más longevo del béisbol venezolano, a los 104 años de edad.

https://twitter.com/porlagoma/status/1656656484128751617 Con mucha tristeza les informo que Chivita Lezama se fue con su corneta.

Falleció hace minutos.

Se fue en paz y rodeado de amor.

También supo, hasta que se durmió, que fue amado por muchos.

Dios lo recibe. — Mari Montes (@porlagoma) May 11, 2023

Nacido en Tucupita, Estado Delta Amacuro (Venezuela) en 1919, se mudó a Caracas, la capital del país sudamericano y con ello nació un apego único por el béisbol.

Según varias entrevistas realizadas con el pasar de los años, Lezama explicaba como nació el amor por el deporte del diamante y en especial por los Leones del Caracas.

El 22 de octubre de 1941 Venezuela derrotó a Cuba en la Serie Mundial Amateur de Béisbol y consiguió su primer trofeo internacional. Un joven Lezama que apenas tenía 22 años de edad, quedó encantado con la conquista en tierras cubanas. Luego de ese título, su presencia en el estadio del equipo Cervecería Caracas tendría un fanático fijo en sus sillas, desde su fundación en 1942.

Se podría decir que tanto el conjunto capitalino y Lezama iban agarrados de la mano. Los 21 títulos que ostenta el equipo capitalino fueron celebrados por “Chivita”.

Él vio el cambio de Cervecería a Leones, hasta de sede, cuando jugaba en La Guaira, cuando eran Cervecería Princesa, luego al cambiar de nombre y llevaron el equipo a San Agustín, para después instalarse en el estadio de la Universidad Central de Venezuela.

No hay nada que Jesús Lezama se haya perdido en la historia de los Leones del Caracas. Estuvo frente a los 21 campeonatos conquistados de la LVBP, dos Series del Caribe (1982 y 2006) y una Serie Interamericana (1950). Los cinco duelos con No Hit No Run de por vida (tres contra Navegantes del Magallanes y dos a Tiburones de La Guaira).

Honores que lo hicieron único

Cada jugador que pasó por las filas de los Leones del Caracas conocía, respetaba y compartían sus logros con Jesús “Chivita” Lezama. Antes de iniciar cada compromiso, el fanático número 1 del equipo se ganó el honor de cantar el himno junto a los jugadores cuando se colocaban en fila.

El campeonato 2019-20 de la LVBP se jugó en nombre de Lezama tras cumplir 100 años de vida y seguir como en cada temporada su presencia en cada juego de los melenudos.

Conocido por su inseparable corneta y su barba característica, vistió cada temporada un uniforme que lleva el número correspondiente a su edad.

La gerencia caraquista le hizo un homenaje a comienzos de año en el estadio Universitario. Allí le hizo entrega de una camisa con el número 100, 101, 102 y 103 hasta la pasada campaña, respectivamente en el deseo de que pueda seguir usándola en el parque de Los Chaguaramos, a pesar de su avanzada edad.

Haber recibido el honor de jugar una liga en su nombre demostró que los equipos de la LVBP mostraban su respeto al mayor seguidor de los Leones y del béisbol en Venezuela. Hasta la fecha es la única persona que no fue jugador o directivo de un equipo en el que la Liga se juega en su nombre.

Todos los títulos de Leones fueron celebrados por “Chivita”, pero ninguno pudo caer mejor como el último conquistado hace solo unos meses, que sirvió para darle la despedida a su eterno seguidor.

"Era lo que buscaba desde hace tres años. Llegó mi promoción con ese título" describió Lezama al medio El Extrabase durante la Serie del Caribe en Caracas. "Ya después de este título solo me queda la muerte. Ya se cumplió".