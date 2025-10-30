jueves 30  de  octubre 2025
Incluso sin "Checo" Pérez, el GP de México 2025 en la Fórmula 1 rompe récord de audiencia en EUA

Reportes oficiales de la Fórmula 1 revelan que en USA la audiencia de las carreras en vivo ha tenido un aumento del 23% en comparación con la temporada 2024

El piloto mexicano Sergio Pérez, en ese entonces de Red Bull, llega al circuito en Doha, el 30 de noviembre de 2024.

Por Karla Roca

Desde hace algunos años, la Fórmula 1 se ha convertido en uno de los deportes más populares del mundo, sumando una base global cercana a los 830 millones de fanáticos, según se informa de manera oficial.

En América, la máxima categoría ha decidido mantener en el calendario carreras en Miami, Austin, Las Vegas, Brasil y México, sedes que también se han afianzado entre los fanáticos debido a la representación de pilotos como Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto y el ya legendario Sergio Pérez.

Hablando de este último, se pensaba que la carrera en México tendría repercusiones debido a su ausencia; no obstante, el público latino se mantuvo firme asistiendo de manera presencial y siguiendo la carrera a través de los canales oficiales.

México GP, uno de los favoritos del calendario

Según reportes oficiales compartidos por ESPN PR, la transmisión del Gran Premio de México 2025 en ABC Network logró una audiencia total de 1,5 millones de espectadores en promedio para la transmisión dedicada únicamente a la carrera.

ESPN PR informa que esta es la mayor audiencia registrada para el GP de México, lo que representa un 10% más que durante 2024. Se dice que cerca de 538,000 espectadores tienen edades entre los 18 y 49 años.

La carrera en México es una de las que mejor audiencia ha presentado según el canal deportivo, pues para el resto de la temporada las transmisiones han promediado cerca de 1,3 millones de espectadores, lo que reafirma la importancia de este deporte en Estados Unidos, y del México GP como una sede insignia de la F1.

Respecto al número de aficionados que acudieron al Autódromo Hermanos Rodríguez, la organización del México GP dio a conocer que durante el fin de semana se dieron cita un total de 401,326 personas, la segunda asistencia más alta registrada para la carrera en México en su período actual, a pesar de la falta del héroe local, Sergio Pérez.

Es importante recalcar que a diferencia de temporadas pasadas en las que Red Bull era el equipo emblema, este año las tribunas en el trazado mexicano estaban ‘pintadas’ de rojo y naranja, dejando en claro el reinado de Ferrari y McLaren, uno que probablemente va a temblar tras el gran regreso del piloto con Cadillac en 2026.

