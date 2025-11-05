Importante equipo de Madrid se apodera del Gran Premio de España en la Fórmula 1

Inicio del Gran Premio de Madrid ubicado en el recinto ferial ifema, donde se albergará el nuevo circuito de la Fórmula 1

El Atlético de Madrid acelera hacia un nuevo modelo de negocio al convertirse en patrocinador oficial del Gran Premio de España de Fórmula 1 , que se celebrará en Madrid. El club rojiblanco anunció un acuerdo por cinco años con IFEMA Madrid para ser Local Event Supporter del evento, consolidando su presencia en uno de los espectáculos deportivos más prestigiosos del mundo.

Como parte del convenio, el Riyadh Air Metropolitano —nombre actual del estadio— se transformará en el centro de entretenimiento principal del Gran Premio. Allí se celebrarán experiencias exclusivas, eventos de hospitalidad y el concierto principal de la semana, además de ofrecer servicios de traslado hacia el nuevo circuito urbano Madring, epicentro del automovilismo en la capital.

NARCOTRÁFICO Desmantelan una red de tráfico de "gas de la risa" y de cigarrillos en España

Juicio/España Novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid acusa al fiscal de haberlo "matado públicamente"

“Desde aquí se articularán experiencias únicas, zonas de recepción y servicios de transporte para que miles de fans vivan la Fórmula 1 a toda velocidad en un entorno emblemático de la ciudad”, destacó el comunicado oficial del club.

El Atlético también contará con una zona de hospitality exclusiva dentro del circuito, ubicada en una de las áreas más premium del trazado. “En ese espacio ofreceremos a socios y colaboradores una experiencia inspirada en nuestra identidad rojiblanca, donde el deporte, la emoción y la hospitalidad se combinan para vivir la Fórmula 1 desde una perspectiva diferente”, añade el texto.

Picsart_24-01-23_13-15-10-449.jpg El Gran Premio de Madrid contará con un circuito Suburbano y de fácil acceso para los fanáticos de la Fórmula 1 @F1

Un negocio millonario y sostenible

El acuerdo con IFEMA supondrá un ingreso de aproximadamente 25 millones de euros anuales para el Atlético, es decir, unos 100 millones durante los cinco años de contrato, según adelantó Motorsport. Paralelamente, el Gran Premio generará un impacto económico estimado en 500 millones de euros al año para la ciudad de Madrid, financiado íntegramente con aportaciones privadas.

El circuito Madring, que acogerá el GP de España del 11 al 13 de septiembre de 2026, contará con 5,4 kilómetros y 22 curvas, destacando La Monumental, una curva peraltada del 24% y más de 550 metros que promete convertirse en uno de los puntos más icónicos del calendario.

Ubicado a solo cinco minutos del aeropuerto y con una excelente red de transporte público, el trazado será uno de los más accesibles y sostenibles del mundo, con electricidad 100% renovable y una huella de carbono reducida.

Con este acuerdo histórico, el Atlético de Madrid no solo refuerza su marca global, sino que se posiciona como un actor clave en la expansión de la Fórmula 1 en la capital española, combinando deporte, negocio y sostenibilidad en un mismo proyecto.