"No estoy a favor de cambiar las aletas flexibles a mitad de año. ¿Por qué a mitad de temporada tienes que endurecer esas aletas o algo así? Un año, el alerón delantero de Red Bull estaba haciendo cosas raras y de una carrera a otra fue prohibido" afirma Fernando Alonso. "No debería ser así. Si encontraron algo y hacen algo, deben mantenerlo el resto del año. Y si no fuera legal, no deberían serlo tampoco durante las primeras diez carreras de la temporada. Soy de esa opinión", sentenció.

Sin embargo, en Monza envió una crítica del buen sentido a la FIA, tras mejorar su capacidad de detectar fallas en las reglas al momento.

Fernando Alonso (7).jpg El español Fernando Alonso de Aston Martin llega al paddock para la primera sesión de prácticas antes del Gran Premio de Hungría, el viernes 21 de julio del 2023. AP Foto/Denes Erdos

Durante la carrera de Monza en Italia, el español excedió los límites de la pista y le quitaron una vuelta en la Q1. Pero eso no pareció molestar a Fernando, quien se mostró satisfecho con la forma de actuar de Dirección de Carrera. "Siempre es la misma regla. No se pueden cambiar las reglas de un fin de semana para otro. Siempre es la línea blanca. Me salí un poco y no tocó otra que aceptarlo. Estuvo bien la decisión", indicaba en declaraciones recogidas por RaceFans.

"La FIA volvió a hacerlo bien. Siempre culpamos a la FIA cuando hace cosas mal. Pero en Zandvoort, sacó en un buen momento al coche de seguridad y también la bandera roja", agregabó.

Aún así, Alonso se mantiene como un piloto que tanto critica, puede elogiar a los organizadores. Con respecto a su equipo, el español asegura que aunque hubo un pequeño bajón, pueden hacerle frente a sus rivales.

"A diferencia de algunos de nuestros rivales, nosotros no cometemos grandes errores", destacó en declaraciones que publicó 'Planet F1'.

Ni errores individuales ni errores de equipo. Esa es la fortaleza de Aston Martin, que está maximizando sus resultados. A diferencia de otros equipos como por ejemplo Ferrari, que no para de pasar apuros en esta temporada 2023.

Alpine, de donde salió Fernando Alonso, es el equipo que más catástrofes acumula. El equipo con más abandonos de la parrilla con 8 y un total de 52 puntos perdidos en 14 carreras. Sin duda, la mejor decisión del español fue cambiar de escudería.