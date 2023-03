Los otros dos largometrajes deportivos tratan sobre dos figuras extraordinarias.

"Underrated" (Subestimado'), exhibida el 5 de marzo pasado, detalla los obstáculos y reveses superados por Stephen Curry desde su niñez hasta convertirse en uno de los jugadores más influyentes en el deporte.

Mientras "It Ain't Over" (Esto no está terminado), a exhibirse domingo el domingo 12 de marzo (12:45 p.m.), retrata la existencia de Yogi Berra, el singular catcher de los Yankees inmortalizado por su juego excepcional y sus frases llenas de imaginación.

Ese mismo domingo, pero a las 3:30 p.m., se proyectará el documental del cineasta basado en Miami Aaron Salgado “The curse of Joe Robbie” (La maldición de Joe Robbie), la historia del fundador del club de la NFL, los Dolphins de Miami.

El Ultimo Juego, que se exhibirá este viernes, engloba la historia del equipo de waterpolo de España en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y el conflicto entre dos de sus figuras, Pedro Aguado y Manuel Estiarte.

Estiarte no solo es un decorado deportista; tiene la distinción de ser el jugador de waterpolo que más goles ha anotado en Juegos Olímpicos (127 en seis ediciones) y ganador de la medalla dorada con España en Atlanta 1996.

Ha podido alcanzar los niveles más altos en dos deportes diferentes: en watepolo, tal vez el mejor jugador de la historia, y como entrenador asistente de fútbol del Manchester City. Tras comenzar con el Barcelona y con Pep Guardiola, le siguió al Bayern Munich y ahora al Man City.

Si el waterpolo en 1992 es el tema de "The Final Game", en Estados Unidos la historia de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 se han centrado sobre la entrada en escena del "Dream Team" de basquetbol que aplastó a todo rival con su constelación de astros de la NBA por primera vez en la historia de esta cita cuatrienal.

El waterpolo en Barcelona 1992 pasó bajó el radar hasta que ahora ha sido rescatado a una dimensión muy emotiva.

Por su lado, con sus certeros lanzamientos de tres puntos, Curry ha cambiado la naturaleza del basquetbol.

Stephen Curry de los Warriors de Golden State

"Underrated" examina y se enfoca más en los inicios del genial canastero y en sus relaciones en la pequeña universidad de Carolina del Norte, Davidson, que enfrentaba y superaba a potencias universitarias con su juego, aunque nunca ganó el título nacional.

"No muchos han cambiado la naturaleza del deporte como Curry”, declaró el director de “Underrated” Peter Nicks, quien estuvo en la premiere en Miami. "La narrativa del film se revela sola. No me gusta enfatizar ciertos temas o capítulos si no se dan naturalmente".

Nicks es conocido como ganador del premio al mejor director de Sundance por sus películas sobre la vida en hospitales como "The Waiting Room" ('La sala de espera') y "The Force" (‘La Fuerza’). Su compañía, formada con Ryan Coogler (director de "Black Panther" y "Wakanda Forever") fue seleccionada para concretar este filme.

"La gente de Stephen Curry se acercó a nosotros para trabajar con ellos”, comentó Nicks. “Se nos dieron ciertos eventos a favor para aumentar el drama".

Por ejemplo, tras parecer que la dinastía de Golden State se había terminado con una temporada abismal después de ganar tres campeonatos en cinco años del 2014-18, las cámaras de Nicks acompañaron al equipo cuando los Warriors resurgieron de una terrible temporada para ganar el título de la NBA en 2022 sobre Boston.

"La universidad nos dio mucha grabación que ellos mismos habían hecho", agregó Nicks. “Esto es algo que aporta un aire de seguimiento a Curry a lo largo de muchos años mientras evolucionaba antes de explotar en escena. Las tomas de juegos de la NBA son pocas; las de su vida universitaria muchas”.

La personalidad de Curry es plácida y generalmente callada, y no opaca la narrativa, impulsada mucho más por su entrenador universitario, jugadores de Davidson y familiares. El fuego sagrado de Curry va por dentro.

Las mejores escenas no son las de la cancha, sino las íntimas donde Curry trata de completar sus estudios para recibir su diploma universitario tras ingresar en la NBA con un año de anticipo.

Ahí lo muestran como cualquier otro estudiante universitario, luego jugando en la NBA, entrenando y estudiando, a pesar de las interrupciones de sus hijos.

Finalmente, la graduación de Davidson y el cumplimiento de la promesa a su madre fueron los momentos de mayor emoción.

En "It Ain't Over" vemos en toda su magnitud al receptor de los Yankees nacido en San Luis y cuyas particulares y graciosas frases ingresaron en el léxico cultural de Estado Unidos.

La película se centra en los logros deportivos de Berra, opacados ocasionalmente por su destreza y agudezas verbales. ("El juego no termina hasta que termina" y "uno puede ver mucho mirando").

Es un filme inolvidable.