FIA es consciente que la situación con el jefe de Red Bull es un problema

SAKHIR-. El presidente del organismo rector de la Fórmula 1 le indicó al Financial Times que la controversia que rodea al jefe de Red Bull Christian Horner está dañando al deporte, pero que la FIA no realizará su propia investigación a menos que reciba una queja.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Suayem aseguró que cualquier queja que presenten con el supervisor interno será investigado, pero que no ha recibido nada en relación a la situación de Horner y que se “precipitará”, reportó el diario.

“Está dañando la deporte”, le comentó Ben Sulayem al periódico, que añadió que habló el viernes tras una reunión con Horner. “Es dañino en un nivel humano”.

Christian Horner.jpg El director del equipo Red Bull, Christian Horner, observa desde los pits la segunda práctica del Gran Premio de Francia, en el circuito de Le Castellet, el 22 de julio de 2022. AP Foto/Manu Fernández

El miércoles, la empresa matriz desechó la queja por la supuesta conducta inapropiada de Horner hacia un empleado del equipo. Un día después, durante la práctica para el Gran Premio de Bahrein, un correo electrónico que supuestamente contiene evidencia contra Horner fue enviado a cerca de 200 personas del paddock de F1, incluyendo Liberty Mdia, F1, la FIA, los restantes nueve jefes de equipo y varios medios.

La autenticidad de los archivos no ha sido verificada por The Associated Press y salieron de un correo genérico.

Horner ha negado cualquier mala conducta y dijo en un comunicado el jueves que no “comentará sobre las especulaciones anónimas”.

El tres veces campeón defensor Max Verstappen dijo tras clasificar primero el viernes, que Horner “está completamente comprometido con el equipo”, pero que el jefe de la escudería también “estaba un poco distraído”.

FUENTE: AP