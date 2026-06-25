jueves 25  de  junio 2026
FÚTBOL

FIFA abre la puerta a Rusia en una competición de categorías inferiores

El organismo rector del fútbol mundial anunció que el nuevo Festival Sub-15 estará abierto a "todas las asociaciones miembros de la FIFA"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), habla durante un congreso del máximo ente del fútbol mundial, el 30 de abril de 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), habla durante un congreso del máximo ente del fútbol mundial, el 30 de abril de 2026.

DON MACKINNON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, Rusia recibió por primera vez autorización para volver a participar en una competición juvenil organizada por la FIFA, según un comunicado difundido este jueves.

El organismo rector del fútbol mundial anunció que el nuevo Festival Sub-15, que se celebrará en Azerbaiyán del 22 al 31 de octubre próximo, estará abierto a "todas las asociaciones miembros de la FIFA".

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Aunque las selecciones rusas y sus clubes estaban vetadas de competiciones internacionales desde 2022, por decisión conjunta —y muy poco habitual— de la FIFA y la UEFA, la federación rusa, en cambio, nunca ha sido suspendida.

Este torneo "está abierto a todas las asociaciones miembros de la FIFA", confirmó un portavoz del organismo a la AFP sin mencionar directamente una participación de Rusia, indicando que el formato de la competición y los detalles de los participantes se precisarán más adelante.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

Esta decisión es "un paso importante hacia el regreso de los equipos rusos al deporte internacional", celebró en un comunicado en sus redes sociales el ministro ruso de Deportes, Mijaíl Degtiariov, quien expresó su esperanza de que sea "un primer paso hacia el regreso completo" de los equipos y selecciones rusas a las competiciones internacionales.

Esta readmisión forma parte del regreso progresivo de los deportistas rusos y bielorrusos, sancionados desde 2022: en mayo, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó levantar las restricciones impuestas a los deportistas bielorrusos, que podrán competir con himno y bandera y volver a los deportes de equipo, a la vez que recomendó mantener las que afectan a los rusos.

Tras haber sido excluidos en febrero de 2022, los rusos fueron readmitidos bajo bandera neutral en marzo de 2023 bajo ciertas condiciones: limitarse a las pruebas individuales, no haber apoyado activamente la guerra en Ucrania y no estar contratados por el ejército ni los servicios de seguridad.

Sin embargo, varias federaciones internacionales se han desmarcado de las recomendaciones del COI, permitiendo tanto a los rusos como a los bielorrusos recuperar sus colores y su himno, como en gimnasia, judo o natación.

En lo que respecta a las competiciones júnior, una Cumbre Olímpica que reunió al COI y a representantes de las federaciones internacionales se pronunció el pasado mes de diciembre a favor de la readmisión de los deportistas de ambos países, con himno y bandera.

Intento fallido de la UEFA

En 2023, la UEFA intentó por primera vez readmitir a los equipos juveniles rusos en las competiciones europeas de fútbol, sin bandera, himno ni equipaciones oficiales, con el fin de no "castigarlos" por "actos de los que únicamente los adultos son responsables".

Pero la instancia tuvo que renunciar a ello ante las amenazas de boicot emitidas por Ucrania, pero también por las federaciones de Inglaterra, Polonia, Letonia, Lituania, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega y Rumanía.

FUENTE: AFP

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