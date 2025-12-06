sábado 6  de  diciembre 2025
Fútbol

FIFA le pide disculpas a entrenador campeón con Argentina

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió disculpas este sábado al seleccionador argentino, Lionel Scaloni, después de que se le pidiera que usara guantes para portar el trofeo de la Copa del Mundo

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni (abajo en el centro), es visto durante el sorteo para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.&nbsp;

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni (abajo en el centro), es visto durante el sorteo para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025. 

Pedro UGARTE / AFP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió disculpas este sábado al seleccionador argentino, Lionel Scaloni, después de que se le pidiera que usara guantes para portar el trofeo de la Copa del Mundo durante el sorteo de la próxima edición de 2026.

El viernes, Scaloni fue protagonista involuntario de una de las imágenes más curiosas de la ceremonia de sorteo de grupos del Mundial de Norteamérica celebrada en Washington.

Lee además
El presidente italiano de la FIFA, Gianni Infantino, habla a continuación sobre el Trofeo de la Copa Mundial durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
Fútbol

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Nuevo guiño de la FIFA a Trump: Village People cerrará el sorteo del Mundial

Durante la gala, el timonel fue el encargado de presentar el trofeo como representante de la selección campeona de la pasada cita de Catar 2022.

Scaloni acomodó con sumo cuidado el trofeo en el atril utilizando unos guantes blancos inmaculados, una protección que Infantino recordó este sábado que era innecesaria.

"Me tengo que disculpar con Lionel Scaloni por lo que pasó ayer", dijo el dirigente suizo durante otro evento en Washington de presentación del calendario completo del torneo.

"Se le pidió que se pusiera guantes para tocar el trofeo. Pido disculpas en nombre de la FIFA porque claro que los campeones pueden tocar la copa", le dijo Infantino desde el escenario a Scaloni.

"Yo no lo sabía, me lo acaba de decir el gran Fenómeno, gracias", explicó el dirigente señalando a la leyenda brasileña Ronaldo, sentado junto a él.

Tras las disculpas, Infantino le devolvió el trofeo a Scaloni para que lo colocara de nuevo en el atril, esta vez con las manos descubiertas.

"Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes (...) No me conoció la persona que estaba, no pasó nada. Gracias por el detalle", dijo el timonel con una sonrisa mientras Infantino agregaba: "¡Qué barbaridad!".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Presidenta de México asoma que "creo que sí voy a ir" al sorteo del Mundial 2026

Sorteo del Mundial 2026: formato, bombos y cómo se definirán los cruces

La locomotora Achane encarrila a los Dolphins en el tramo decisivo de la temporada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACIÓN

Medida de USCIS sobre permisos de trabajo por 18 meses no aplica con carácter retroactivo

La alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava 
Otaola apoya el recall

Intento de destitución contra Levine Cava avanza tras acuerdo que habilita el proceso en Miami-Dade

Una frasco de la denominada vacuna contra el COVID-19, que no inmunizó del virus.
REVELACIóN

La FDA reconoce muertes de niños por vacunas contra el COVID-19

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ANáLISIS

Enfrentamiento de Powell a Trump, otra decepción para demócratas

Te puede interesar

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.
Inmigración

USCIS crea unidad de investigación para detectar a extranjeros que representen "amenaza" para EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ANáLISIS

Enfrentamiento de Powell a Trump, otra decepción para demócratas

Foto de referencia de un carro de patrulla de la policía de Swwtwater. 
DETENIDO

Arrestan a un joven frente al Dolphin Mall con cargamento de artículos de lujo falsificados

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
NORUEGA

María Corina Machado anuncia que acude en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz

Un hombre muestra un dólar y pesos cubanos en La Habana.
REPORTAJE

Cuba: Apropiarse de los dólares de las remesas, el foco del régimen