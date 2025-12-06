FIFA le pide disculpas a entrenador campeón con Argentina

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni (abajo en el centro), es visto durante el sorteo para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , pidió disculpas este sábado al seleccionador argentino, Lionel Scaloni , después de que se le pidiera que usara guantes para portar el trofeo de la Copa del Mundo durante el sorteo de la próxima edición de 2026.

El viernes, Scaloni fue protagonista involuntario de una de las imágenes más curiosas de la ceremonia de sorteo de grupos del Mundial de Norteamérica celebrada en Washington.

Durante la gala, el timonel fue el encargado de presentar el trofeo como representante de la selección campeona de la pasada cita de Catar 2022.

Scaloni acomodó con sumo cuidado el trofeo en el atril utilizando unos guantes blancos inmaculados, una protección que Infantino recordó este sábado que era innecesaria.

"Me tengo que disculpar con Lionel Scaloni por lo que pasó ayer", dijo el dirigente suizo durante otro evento en Washington de presentación del calendario completo del torneo.

"Se le pidió que se pusiera guantes para tocar el trofeo. Pido disculpas en nombre de la FIFA porque claro que los campeones pueden tocar la copa", le dijo Infantino desde el escenario a Scaloni.

"Yo no lo sabía, me lo acaba de decir el gran Fenómeno, gracias", explicó el dirigente señalando a la leyenda brasileña Ronaldo, sentado junto a él.

Tras las disculpas, Infantino le devolvió el trofeo a Scaloni para que lo colocara de nuevo en el atril, esta vez con las manos descubiertas.

"Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes (...) No me conoció la persona que estaba, no pasó nada. Gracias por el detalle", dijo el timonel con una sonrisa mientras Infantino agregaba: "¡Qué barbaridad!".

FUENTE: AFP