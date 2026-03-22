Filis aseguran su rotación: Cristopher Sánchez lidera una apuesta millonaria junto a Jesús Luzardo

Christopher Sánchez, # 61 de los Filis de Filadelfia, lanza en la primera entrada contra los Cachorros de Chicago en el Wrigley Field el 4 de julio de 2024 en Chicago, Illinois.

Los Filis de Filadelfia están enviando un mensaje claro a las Grandes Ligas: su futuro pasa por el pitcheo.

La reestructuración del contrato de Cristopher Sánchez —la noticia del momento— no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia agresiva que también incluyó, hace apenas semanas, la millonaria extensión del zurdo venezolano Jesús Luzardo.

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Cristopher Sánchez, el movimiento que sacude la MLB

Philadelphia rompió un contrato vigente —algo poco común— para asegurar a Sánchez con un acuerdo de 107 millones de dólares hasta 2032, apostando por uno de los brazos más dominantes de la actualidad.

El dominicano viene de una temporada élite:

2.50 de ERA

1.06 de WHIP

32 aperturas

Su ascenso lo ha convertido en el nuevo líder de la rotación y abridor del Opening Day.

Jesús Luzardo (4).jpg El venezolano Jesús Luzardo, en ese entonces de los Marlins de Miami, lanza en un encuentro contra los Nacionales de Washington, el 16 de junio de 2024. AFP

Luzardo: la otra pieza clave del proyecto

Antes de este movimiento, los Phillies ya habían blindado a Luzardo con una extensión de 5 años y 135 millones de dólares, que lo mantendrá en el equipo hasta 2031, con opción para 2032.

El contrato, que entra en vigor en 2027, incluye:

Salario promedio: 27 millones por temporada

2026: último año de arbitraje (11 millones)

Opción del club para 2032 (32.5 millones)

La decisión fue estratégica: Luzardo iba a ser agente libre tras 2026, y Filadelfia decidió adelantarse al mercado.

Un rendimiento que justifica la inversión

Luzardo viene de la mejor temporada de su carrera en 2025:

15-7 de récord

3.92 de ERA

216 ponches en 183.2 innings

32 aperturas

Además, fue uno de los lanzadores más dominantes en strikeouts de toda la liga, consolidándose como un abridor de primer nivel.

¿Por qué los Filis están pagando tanto?

La respuesta es simple: estabilidad y ventana de campeonato.

Con Sánchez y Luzardo asegurados, Philadelphia garantiza:

Dos abridores zurdos de élite a largo plazo

Control del núcleo de la rotación en años clave

Protección ante lesiones o salidas en agencia libre

De hecho, la organización ha dejado prácticamente cerrada su rotación principal junto a nombres como Zack Wheeler y Aaron Nola, apuntando directamente a competir por la Serie Mundial.

Una rotación con identidad… y sello latino

Otro detalle no menor: los Filis están construyendo su dominio desde el talento latino.

Cristopher Sánchez (República Dominicana)

Jesús Luzardo (Venezuela)

Ambos representan una combinación de potencia, control y juventud que define el presente y futuro del equipo.

Más que contratos: una declaración de intenciones

La reestructuración de Sánchez puede parecer la gran noticia del día, pero en realidad es la confirmación de algo más grande.

Filadelfia no solo está invirtiendo dinero. Está apostando por continuidad, por desarrollo interno y por evitar el caos de la agencia libre.

En una MLB donde los brazos élite escasean, los Phillies han decidido no correr riesgos.

Claves de la estrategia de los Filis

Sánchez: 107 millones hasta 2032

Luzardo: 135 millones por 5 años (hasta 2031)

Dos zurdos de élite asegurados

Rotación consolidada para competir a largo plazo