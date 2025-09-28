Barcelona remonta ante la Real Sociedad y se pone líder en el regreso de Yamal

El atacante del Barcelona, Lamine Yamal, celebra tras anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 16 de marzo de 2025.

BARCELONA.- El FC Barcelona aprovechó la derrota del Real Madrid en la faena anterior para arrebatarle el liderato de la Liga española gracias a su victoria de este domingo sobre la Real Sociedad , con remontada incluida (2-1), en un duelo de la 7ª jornada en la que reapareció Lamine Yamal tras su lesión.

Álvaro Odriozola había adelantado al equipo vasco en el minuto 31, pero los azulgranas dieron la vuelta al marcador con dos tantos de cabeza, firmados por el francés Jules Koundé (43) y el polaco Robert Lewandowski (59).

Los catalanes pudieron haber ampliado la cuenta en el 75, pero se anuló por fuera de juego un tanto a Yamal, muy activo en su primer partido desde que recibió el lunes en París su segundo Trofeo Kopa a mejor joven de la pasada temporada y que se tuvo que conformar en esta ocasión con el rol de asistente en el tanto de Lewandowski.

Yamal, que volvió de la estancia con la selección española de principios de mes con problemas en el pubis, regresaba en este partido después de perderse por lesión los últimos cuatro compromisos de su equipo.

"Estamos todos muy contentos por el regreso de Lamine porque le vamos a necesitar", declaró Koundé a la televisión Movistar.

Lewandowski envió al larguero en el 84, un minuto después de que el japonés Take Kubo también enviara al travesaño para la Real, y el Barcelona no pudo respirar aliviado hasta el pitido final.

Con 19 puntos (seis victorias, un empate), el Barça, defensor del título, toma ahora los mandos de la clasificación con un punto de ventaja sobre el Real Madrid (2º, 18 puntos), que el sábado recibió una bofetada (5-2) en el derbi contra el Atlético de Madrid (5º, 12 puntos).

Esperando al PSG

De los nueve partidos oficiales jugados por el Barcelona en este inicio de temporada, el equipo de Hansi Flick ha ganado ocho. Solo se le escapó el triunfo en la tercera jornada de LaLiga, cuando empató 1-1 en el campo del Rayo Vallecano.

"Ser líder está bien, pero el camino todavía es largo. Ahora toca defender esa posición. Tuvimos muy poco descanso después del último partido [triunfo el jueves en Oviedo], así que lo valoro especialmente", afirmó el alemán Flick en su conferencia de prensa.

El partido del domingo marcaba el regreso del Barcelona al estadio de Montjuic, después de dos encuentros disputados en el Estadio Johan Cruyff de Sant Joan Despí.

El equipo azulgrana sigue a la espera de poder utilizar su recinto, el Camp Nou, de obras en los últimos meses. En Montjuic, corazón de los Juegos Olímpicos de 1992, recibirá el miércoles de la nueva semana al campeón de Europa, el París Saint-Germain, en el choque estelar de la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Bajo los palos del Barça estuvo Wojciech Szczesny, en reemplazo de Joan García, lesionado esta semana. El veterano arquero polaco tuvo intervenciones de mérito, especialmente una en el 61 ante Mikel Oyarzabal, que hubiera supuesto el empate a dos.

La Real Sociedad, con sólo un triunfo en esta Liga, suma apenas 5 puntos y es decimoséptimo, asomado peligrosamente a los puestos de descenso.

FUENTE: AFP