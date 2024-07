Fórmula 1 muestra apoyo a Ralf Schumacher tras revelar que tiene pareja del mismo sexo

Béisbol Los Marlins se aferran a la esperanza, las proyecciones no son buenas

Hamilton, quien abiertamente ha apoyado la diversidad en el deporte, así como los derechos LGBTQ y otras causas, dijo que espera que la decisión de Schumacher lleve a otras personas para salir públicamente.

“Creo que definitivamente no se sentía cómodo con decirlo en el pasado y no es algo nuevo”, indicó Hamilton antes del GP de Hungría. “Pero creo que demuestra que estamos en un momento en el que finalmente puedes dar un paso al frente y no tener miedo”.

Lewis Hamilton (7).jpg El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, saluda a los aficionados en el circuito de Albert Park, sede del GP de Australia de la Fórmula 1, el jueves 21 de marzo de 2024, en Melbourne. AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake

“Simplemente el que tome ese paso es un mensaje positivo y libera a otros para poder hacer lo mismo y necesitamos que más y más personas hagan lo mismo", aseguró el piloto de Mercedes.

Otros pilotos también apoyaron a Schumacher, incluyendo el veterano Fernando Alonso, quien compitió al mismo tiempo que el alemán.

“Felicidades para él”, dijo Alonso. “Todo el apoyo de mi parte y estoy seguro que de toda la comunidad de la F1”.

Fin de la temporada para Tiger Woods:

La temporada de Tiger Woods llegó a su fin el viernes en el Abierto Británico después de que no logró pasar el corte por tercera ocasión consecutiva en un major, luego de una ronda de 77 y seis sobre par.

Woods estableció un récord en el Masters al pasar el corte 24 veces seguidas. Ese fue el último torneo este año —de los cinco que disputó— en el que llegó al fin de semana.

Woods inició el Abierto con una ronda de 79 en Royal Troon y realmente nunca estuvo en contención para pasar el corte tras 36 hoyos. Tuvo un doble bogey en el segundo hoyo incluso antes de que el viento fuera factor y un birdie en toda la ronda.

Woods informó que no volverá a jugar hasta diciembre en su torneo no oficial Hero World Challenge en las Bahamas y en el PNC Championship con su hijo.

Esta fue la primera vez desde el 2019 que Woods se sentía suficientemente saludable para disputar los cuatro majors. Es la segunda ocasión en su carrera que no pasa el corte en los tres últimos majors.

FUENTE: AP