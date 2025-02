Fuerte escándalo en España por "acoso sexual" de una jugadora del FC Barcelona

"En una jugada del encuentro, la jugadora del FC Barcelona, María Pilar León, en medio de un forcejeo con nuestra futbolista, Daniela Caracas, realizó un gesto que vulnera la intimidad de nuestra jugadora", agrega la nota.

Podría haber argumentado que no tenía una intención lasciva como argumentó Rubiales pero en vez de eso dice que lo que ven tus ojos es mentira, bulofango.

Increíble esta gente.



"Si bien Caracas, en el momento, no pudo reaccionar a causa del impacto que le provocó la situación; posteriormente, al similar lo sucedido, tomó conciencia de la gravedad del gesto, pero optó por no reaccionar airadamente para evitar una sanción disciplinaria y perjudicar al equipo", aseguró la entidad blanquiazul.

En el video que circula en redes sociales se aprecia a la defensa española tocando la entrepierna de su rival, preguntándole de forma muy burda, según la transcripción de varios medios españoles, si tiene pene.

El Espanyol informó de que ha puesto sus servicios jurídicos "a disposición" de la futbolista colombiana por si decide presentar una denuncia.

Jugadora del FC Barcelona de España se defiende

El lunes por la tarde, León se pronunció para rechazar las acusaciones a través de un comunicado del FC Barcelona.

"En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: 'Qué te pasa'", escribió la jugadora.

"En ningún caso se me pasaría por la cabeza tocando partes íntimas de ninguna de mis compañeras, va en contra de mis principios y no lo haré nunca", agregó. "En ningún caso se me pasaría por la cabeza tocando partes íntimas de ninguna de mis compañeras, va en contra de mis principios y no lo haré nunca", agregó.

Por su parte, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) emitió un comunicado en el que rechaza todo tipo de "conducta inadecuada, física o verbal".

"La Asociación de Futbolistas Españoles expresa su descontento y rechazo ante cualquier conducta inadecuada, física o verbal, que se produzca en el ámbito del fútbol, pues perjudica al colectivo de futbolistas al que representamos", indicó la AFE.

"Si queremos construir entre todos y todas un deporte mejor, es imprescindible erradicar comportamientos inaceptables, dentro y fuera del terreno de juego", prosiguió.

Esto llega en un momento complicado para el fútbol femenino, cuando en la misma fecha se lleva a cabo el juicio por acoso sexual, del beso entre Luis Rubiales y la jugadora, Jenni Hermoso.

