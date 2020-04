Fundador del Maratón de Miami: "lo mejor es correr en casa"

Ruiz creó una iniciativa que bautizó como ROYO (Run On Your One), cuya traducción es "Corre Solo", mediante la cual sugiere a los corredores que se enfoquen en correr por su propia cuenta y, de preferencia, en casa.

Como parte de esta idea, y debido a que por la pandemia del coronavirus no están permitidos los grupos de ningún tipo, Ruiz sumó esfuerzos con el Baptist Health Brickell y Nike y organizó "La Carrera de los Balcones".

"Esto se inspira en lo hecho en Italia cuando un trovador se puso a cantar en su balcón en estos momentos de impedimento de salir a la calle", reveló Ruiz. "Aprovechamos la idea y organizamos una carrera de unos 15 minutos, que es el tiempo que toma cubrir una milla. Esto es muy simbólico porque en un balcón la persona puede moverse en un espacio reducido o hacer una carrera estacionaria, pero lo importante es estar activo, cumplir con su rutina y mantener una mente positiva. Y los guiamos a través de Facebook e Instagram".

Desde el 2009, el club de corredores que comanda Ruiz cumple sus actividades en ocho lugares del sur de Florida: Brickell, South Beach, Kendall, West Kendall, Coral Gables, Doral, Weston y Homestead.

frankie ruiz maraton miami cortesia frankie ruiz.jpg Correr solo por los lugares de Miami donde está permitido es la alternativa que propone Frankie Ruiz. Cortesía: Frankie Ruiz

En todos estos años solo fallaron dos semanas sin actividad. Fue durante el Huracán Irma, el 2017, cuando se paralizó el área de Miami. Ahora Ruiz no puede hacer las carreras tradicionales, pero se las ingenia para encontrar alternativas.

"Nos presentamos como el club de corredores más grande del mundo y hasta ahora nadie nos ha desmentido en esa afirmación", enfatizó Ruiz. "Realmente es muy difícil que en algún lugar del planeta entre 500 y 600 personas corran cada semana de manera consistente todo el año, por eso nos pusimos esa etiqueta, que muestra una actividad que tiene como objetivo defender la salud, un buen régimen alimenticio y desarrollar la conciencia que vivimos en un mundo que debemos proteger para tener una vida mejor".

Precisamente, estos momentos destacan la importancia de llevar una vida activa. Ruiz remarca que el ejercicio es una de las armas que más ayuda a la gente para enfrentar la depresión frente a la incertidumbre que genera el avance del coronavirus y agrega que la Educación Física es uno de los requerimientos de muchas escuelas que han reanudado clases por internet y quieren que los estudiantes no solo se pongan al día en sus materias escolares, sino que también den movimiento al cuerpo.

Además de su trabajo profesional y de sus obligaciones familiares como esposo y padre de una niña de año y dos meses, Ruiz es el entrenador de cross country del colegio Belén en Miami y no se cansa de repetir a sus pupilos que el tiempo que se ahorran ahora al no tener que trasladarse al plantel pueden aprovecharlo en entrenamientos en casa, y él los monitorea a través del GPS.

Ruiz desarrolló una cartilla de apoyo a quienes desean correr, pero al mismo tiempo deben sujetarse a las medidas preventivas de las autoridades para evitar el contagio del coronavirus.

"El coronavirus es un maratón, y si no tomas un ritmo podría ser perjudicial", explicó Ruiz. "Por eso es bueno seguir algunas recomendaciones".

frankie ruiz maraton miami cortesia frankie ruiz 2.jpg Frankie Ruiz recomienda que correr en las inmediaciones de la casa es la mejor alternativa. Cortesía: Frankie Ruiz

Decálogo del corredor en tiempos de coronavirus (lo mejor es correr en casa)

1.- Considera como primera opción correr en tu casa, alrededor, en tu patio o de manera estacionaria, y si vives en un apartamento no es mala idea usar las escaleras, pero sin tocar las barandas.

2.- Si decides salir a correr hazlo cerca de tu casa. O de lo contrario puedes ir a un lugar retirado. En el Oeste de Miami hay muchas zonas que son nuestros lugares secretos, amplios y solitarios donde corremos sin que nadie nos moleste.

3.- Si corres en la calle y hay otras personas es importante mantener la distancia, correr con los ojos bien abiertos y ubicarte a la derecha para permitir que las otras personas puedan pasar.

4.- No contamines, no escupas durante el trayecto, ni suenes la nariz, no hay que regar microbios en el ambiente.

5.- Estar atento pues siempre hay riesgo de contagio. No tomar agua de las fuentes.

6.- Es preferible no tocar los botones de los semáforos para cruzar la calle y, si no puedes evitarlo, usa guantes.

7.- No te quedes mucho tiempo en el lugar donde has ido a correr.

8.- Cuando vuelvas a casa luego de practicar tu deporte favorito deja los tenis en la puerta.

9.- Llegas a casa y de inmediato metes la ropa en una bolsa y te das una ducha.

10.- Sigue tu rutina para que puedas retomar la normalidad sin mayores dificultades cuando termine la pandemia del coronavirus.

Especial

@luisfsanchez6

Fotos:

Frankie Ruiz recomienda que correr dentro de la casa es la mejor alternativa. (Cortesía: Frankie Ruiz).

Salir a correr al aire libre tiene sus riesgos, y Frankie Ruiz brinda algunas valiosas recomendaciones. (Cortesía: Frankie Ruiz).

Correr solo es la alternativa que propone Frankie Ruiz en tiempos de coronavirus. (Cortesía: Frankie Ruiz).

Jessica Poz participó en La Carrera de los Balcones en Miami. (Cortesía: Frankie Ruiz).

Con su hijita de un año y dos meses, Frankie Ruiz se mantiene en forma en su propia casa. (Cortesía: Frankie Ruiz).