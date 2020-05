Futbolista turco confiesa que mató a su pequeño hijo

“Presioné una almohada sobre mi hijo que estaba acostado sobre su espalda. Durante 15 minutos presioné la almohada sin levantarla. Mi hijo estaba luchando durante ese tiempo. Después de que dejó de moverse, levanté la almohada. Luego llamé a los médicos para que no sospecharan”, confesó el futbolista a la policía según el diario turco Sabah. ""Comencé a gritar 'doctor' para deshacerme de las dudas".

Cevher Toktas del Bursa Yildirim , confesó el crimen de su hijo de 5 años, después de 11 días. Ambos estuvieron en cuarentena en un hospital de Bursa, dado que el menor tenía síntomas de #COVID19. "Puse una almohada en la cabeza... pic.twitter.com/yZW4r3j3bJ — Balón Mundial (en casa ) (@balon_mundial) May 12, 2020

El agresor, que jugaba en una liga regional de Turquía, aseguró que después de cinco años seguía sin querer a su hijo y esa sería la razón por la que decidió quitarle la vida".

"Desde su nacimiento nunca he amado a mi hijo menor. No sé por qué no lo amo. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental", explicó a las autoridades al momento de confesar el crimen.

Toktas se encuentra detenido y podría enfrentar cadena perpetúa, mientras que un fiscal autorizó el cuerpo del niño fuese exhumado para realizar la autopsia.