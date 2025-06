Futbolista venezolano confirma una dura realidad: “El pasaporte pesa más de lo que la gente cree”

Trayectoria en España: rendimiento contra estereotipos

Miku acumuló una trayectoria destacada en España, jugando en LaLiga y Segunda División, con cifras que subrayan su rendimiento:

Equipo Temporada(s) Partidos (LaLiga) Goles

Valencia CF. 2009–2010 2 0

Getafe CF. 2010–2013. 92 26

Rayo Vallecano 2015–2017 43 13

"Yo lo he vivido en mis carnes. No es que el pasaporte pese literalmente, pero sí tienes que hacer un poco más que los demás para que te vean", añadió Miku.

Y puso dos ejemplos emblemáticos:

“El ejemplo más claro que lo veo es con Rondón, con Salomón. Hizo 14 goles con 20 años en el Málaga, y al año siguiente también hizo más de 10… y nadie de una liga top apostó por él. Terminó fichando en Rusia”.

Salomón Rondón (1).jpg El atacante venezolano José Salomón Rondón (derecha) de Pachuca discute con el árbitro Ismail Elfath durante la semifinal contra el América en la Copa de Campeones de la CONCACAF, el 23 de abril de 2024. AP Foto/Fernando Llano

El legado de Juan Arango y el poder del Mundial

Miku también valoró el rol de Juan Arango por abrir camino en LaLiga:

“Es verdad que Juan vino, abre las puertas y demostró que un venezolano podía rendir en la liga… A partir de ahí jugué yo, luego Salomón, (Roberto) Rosales… cada vez han ido llegando más, pero aún nos sigue costando”.

Y reforzó la importancia de eventos como el Mundial:

“Por eso los Mundiales son tan importantes. Esos chicos no son conscientes de lo que ellos van a hacer para nuestro futuro”.