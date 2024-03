Ganador al premio Cy Young firma con Gigantes de San Francisco

El abridor de los Padres de San Diego Blake Snell trabaja contra un bateador de los Gigantes de San Francisco durante la segunda entrada del juego de béisbol, el 2 de septiembre de 2023, en San Diego. El dos veces ganador del premio Cy Young Award y los Gigantes llegaron a un acuerdo por un contrato de dos años y $62 millones, dijo una persona con conocimiento de la negociación a The Associated Press el lunes 18 de marzo de 2024.

NEW YORK-. El dos veces ganador del premio Cy Young Blake Snell y los Gigantes de San Francisco llegaron a un acuerdo por 62 millones de dólares y dos años de contrato, dijo una persona con conocimiento de las negociaciones a The Associated Press el lunes por la noche.