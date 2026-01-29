viernes 30  de  enero 2026
Baloncesto

Giannis Antetokounmpo y el Miami Heat: así podría concretarse un traspaso histórico

El Miami Heat surge como fuerte candidato para adquirir a Giannis Antetokounmpo. Así sería la propuesta de cambio con los Bucks y el quinteto que tendría Miami con el dos veces MVP

Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, reacciona durante un juego ante los Hawks de Atlanta, el 7 de febrero de 2025.

Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, reacciona durante un juego ante los Hawks de Atlanta, el 7 de febrero de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los rumores alrededor de Giannis Antetokounmpo han tomado fuerza luego de que los Milwaukee Bucks comenzaran a escuchar ofertas por el dos veces Jugador Más Valioso de la NBA. Según reportó Shams Charania (ESPN), la franquicia estaría dispuesta a negociar al alero griego si recibe un paquete que cumpla con sus altas exigencias.

En ese escenario, el Miami Heat emerge como uno de los equipos con mayor interés y capacidad de negociación, con una propuesta que podría sacudir por completo el panorama de la liga.

Lee además
Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, corre en la cancha durante un juego en contra de los Trail Blazers de Portland, el 4 de enero de 2025.
BALONCESTO

Excompañero de Antetokounmpo considera que el Heat es la mejor opción para él
El mediocampista venezolano Telasco Segovia (8), del Inter Miami, celebra el cuarto gol de su equipo con el delantero argentino Lionel Messi (C) y el mediocampista Rodrigo De Paul durante la final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 29 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

¿El Inter Miami en la Copa Libertadores? Presidente de la Conmebol le abre sus puertas a la idea

Milwaukee escucha ofertas por Giannis Antetokounmpo

Antetokounmpo, de 31 años, estaría abierto a ser traspasado antes de la fecha límite del 5 de febrero, aunque también contempla una salida durante la offseason si no se concreta un acuerdo inmediato. Los Bucks, por su parte, no tienen prisa y podrían esperar hasta el verano para maximizar el retorno.

Actualmente, Giannis se encuentra fuera de acción tras reagudizar una lesión en la pantorrilla, con un tiempo estimado de baja de cuatro a seis semanas, lo que complica un movimiento inmediato pero no frena el interés de múltiples equipos.

antetkouhnpo24.jpg
El griego Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, festeja tras lograr una clavada frente a los Lakers de Los Ángeles, en un partido de pretemporada realizado el jueves 10 de octubre de 2024

El griego Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, festeja tras lograr una clavada frente a los Lakers de Los Ángeles, en un partido de pretemporada realizado el jueves 10 de octubre de 2024

La propuesta del Miami Heat para adquirir a Giannis

Para concretar el traspaso, el Heat tendría que desprenderse de varias piezas clave y activos futuros. Una posible estructura del intercambio sería:

Miami Heat recibiría:

Giannis Antetokounmpo

Kyle Kuzma

Milwaukee Bucks recibiría:

Tyler Herro

Jaime Jaquez Jr.

Kel’el Ware

Simone Fontecchio

Selección de primera ronda del Draft 2029

Selección de primera ronda del Draft 2031

Este paquete permitiría a Milwaukee iniciar una reestructuración con talento joven, profundidad de plantilla y selecciones de alto valor, mientras Miami apostaría por una superestrella generacional.

El quinteto del Miami Heat con Giannis Antetokounmpo

Si el traspaso se concreta, el Heat conformaría un quinteto sumamente competitivo en la Conferencia Este:

Base: Davion Mitchell

Escolta: Norman Powell

Alero: Andrew Wiggins

Ala-pívot: Giannis Antetokounmpo

Pívot: Bam Adebayo

La dupla Giannis–Bam Adebayo ofrecería una combinación élite de defensa, atletismo y presencia física, convirtiendo a Miami en un serio candidato al título.

El impacto deportivo y estadístico de Giannis

Antes de su lesión, Antetokounmpo promediaba 28 puntos, 10 rebotes y 5.6 asistencias en la temporada, liderando la NBA en dobles convertidos por partido. Sin él, Milwaukee ha sufrido notablemente, con marca de 3-12 y uno de los peores net ratings del equipo.

Además, el propio Giannis ha cuestionado públicamente la falta de química del equipo tras varias derrotas abultadas, alimentando aún más las especulaciones sobre su futuro.

¿Podría Giannis llegar a Miami?

Aunque no existe una negociación cerrada, el interés del Heat, la situación deportiva de los Bucks y el contexto contractual de Antetokounmpo hacen que un traspaso a Miami sea un escenario cada vez más realista. De concretarse, sería uno de los movimientos más impactantes de la NBA en los últimos años.

Temas
Te puede interesar

Barcelona resuelve una de sus grandes dudas al renovar a una de sus joyas

Exjugadores de Jeff Hafley elogian al nuevo entrenador de los Dolphins

LeBron James y las señales de un adiós cada vez más cercano en la NBA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy