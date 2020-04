Dicho plan contaría con el aval de las autoridades principales de salud pública de seguirse una serie de precauciones, según Passan.

Por ejemplo, se jugaría en los estadios sin público, los equipos estarían acuartelados en hoteles locales, y dentro del estadio se tomarían otras medidas de precaución como tener a los jugadores sentados en las gradas –guardando los recomendados seis pies a distancia– y no usar árbitros para contar bolas y strikes sino un sistema electrónico que ya ha sido usado en las ligas menores para evitar la proximidad del umpire con el receptor y el bateador.

A primera vista suena descabellado el plan, pero en los tiempos actuales, el pensar que el béisbol pueda retornar a la acción tal y como estamos acostumbrados, pues luce cuesta arriba, por lo tanto, las Grandes Ligas junto a la Asociación de Jugadores están analizando cualquier escenario que pueda permitir que haya béisbol, ya sea con un calendario completo o reducido.

Así lo dejaron saber nuevamente el martes último al emitir una declaración escrita luego de trascender la información sobre la opción de jugar sólo en Arizona.

“MLB ha estado considerando activamente numerosos planes de contingencia que permitirían que comience el deporte una vez que la situación de salud pública haya mejorado hasta el punto de que sea seguro hacerlo. Si bien hemos discutido la idea de organizar juegos en una ubicación como una opción potencial, no nos hemos decidido por esa opción ni hemos desarrollado un plan detallado”, indica Grandes Ligas.

“Si bien continuamos interactuando regularmente con funcionarios gubernamentales y de salud pública, no hemos solicitado ni recibido la aprobación de ningún plan por parte de funcionarios federales, estatales y locales, ni de la Asociación de Jugadores. La salud y la seguridad de nuestros empleados, jugadores, fanáticos y el público en general son primordiales, y en este momento no estamos listos para respaldar ningún formato en particular para organizar juegos a la luz de la situación de salud pública que cambia rápidamente causada por el coronavirus”, agrega el comunicado.

La posibilidad de acuartelar todos los equipos en Phoenix suena lógico ya que la distancia entre los estadios primaverales es muy accesible contrario a las instalaciones de primavera en Florida que están más retirados, pero aún así esas precauciones no aseguran algún contagio.

¿Van a aislar también a todos los directivos y personal de administración de cada uno de los equipos así como a los trabajadores en los estadios y el personal técnico que trabajará en las transmisiones? Son muchas preguntas que no pueden tener respuestas en estos momentos y menos aún cuando el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) y el gobierno estadounidense han dicho que las próximas dos semanas serán críticas en cuanto a la pandemia y la proyección de muertes.

La realidad es que Grandes Ligas está entrando en territorio desconocido. Nadie conoce que pasará, pero de haber luz al final del túnel necesitan tener un plan sobre la mesa para ponerlo en marcha porque hay miles de millones de dólares en juego.

Este último plan, tendría a los jugadores aislados en Arizona para el inicio de la campaña en lo que se pueda reanudar la acción en las distintas ciudades, pero también existe la posibilidad que sería por toda la campaña, lo que mantendría alejado a los jugadores de sus familias, y esa podría ser una ficha de tranque.

Según Passan, además del uso de una zona de strike electrónica y el distanciameinto de jugadores en las gradas en lugar de estar en el dugout, habrían otros posibles cambios como cero visitas al montículo, el jugar doble juegos de siete entradas cada uno y rosters expandidos.

La semana pasada Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, reconoció que están dispuestos a ser creativos con miras a poder jugar la mayor cantidad de partidos posibles, y está bien que así sea porque ver béisbol en el 2020 dependerá de ello.