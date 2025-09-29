"Ha dolido, pero ya estamos en modo Champions", advierte Xabi Alonso tras derrota en el derbi

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid CF, habla con sus jugadores durante el partido del grupo H de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante el Al Hilal en el Hard Rock Stadium, el 18 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.

ALMATY.- El técnico del Real Madrid , Xabi Alonso , reiteró este lunes que dolió la derrota ante el Atlético por 5-2 el sábado en el Metropolitano, pero que el equipo ya está en "modo Champions ".

"Creo que tanto en la victoria como en la derrota nos tiene que durar 24 horas. Para bien o para mal. Luego hacemos el análisis", declaró Alonso en rueda de prensa previa al choque contra el Kairat Almaty en Kazajistán en la segunda jornada de la Liga de campeones.

FÚTBOL Fijan fecha para el primer "Clásico" de la temporada entre el Real Madrid y el Barcelona

"No solo fue la actitud porque eso es un poco simplista. Tenemos cosas que solucionar con el juego. Ahora ya estamos en modo Champions", agregó el preparador vasco, que incidió en que el cuadro blanco está en "fase de construcción" y no sabe cuánto va a durar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Respecto al partido de Champions, Alonso señaló que no importa el rival ni el lugar: "Tener un buen inicio es importante, ya ganamos en casa y queremos sumar puntos a domicilio".

Ante las numerosas lesiones en la zaga -Dani Carvajal y Éder Militao, las dos últimas- y un rival asequible, incidió en que "será un equipo competitivo para jugar contra un equipo que debuta en Champions".

Al final, Alonso alabó al Kairat: "Tiene un núcleo bien formado, en ataque tiene distintas opciones. Saben combinar bien, juegan directo, lo tienen claro. Hay que competir bien".

Visita a Kazajistán despierta pasiones...en China

"¡Estoy entusiasmada!". Rebecca Feng aguarda impaciente el embarque en el avión que la llevará de Pekín a Kazajistán, donde el Real Madrid disputará el martes un partido de la Liga de Campeones, una oportunidad única para los chinos de ver un partido de élite del fútbol europeo relativamente cerca de su país.

Con una camiseta blanca de Kylian Mbappé, rebosa entusiasmo en el aeropuerto pensando en el partido que tendrá lugar en Almaty, la ciudad más grande de Kazajistán, entre el modesto equipo local FC Kairat y las estrellas madrileñas.

Si el viaje es largo para el Real Madrid, que ha necesitado unas diez horas de vuelo para llegar al país de Asia Central, la visita del club español es un regalo para los aficionados chinos.

En lugar de recorrer 7.000 o incluso 9.000 kilómetros para llegar a Europa, un vuelo de unas pocas horas basta para disfrutar de la Liga de Campeones.

"Además, los chinos no necesitan visa para Kazajistán y el partido cae justo antes de ocho días festivos, así que solo bastaba pedir un día libre", explicó Feng.

FUENTE: AFP