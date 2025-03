Hamilton y Verstappen reviven la rivalidad, pero con la presencia de McLaren

La escudería británica, que no ganó el título de pilotos desde la primera corona de Hamilton en 2008, se presenta como el gran rival a batir, gracias al coche que dominó la segunda parte de la pasada temporada y la experiencia acumulada ya por sus jóvenes pilotos, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

"Ya no tenemos excusas. El año pasado demostramos que teníamos todo lo necesario para luchar por lo máximo y ser los mejores. Si no lo somos en el inicio de la temporada es que no somos lo suficientemente buenos", sentenció Norris en declaraciones a la web oficial de la F1.

hamiltonferrariprimeraprac.jpg El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton saluda a los aficionados después de probar el nuevo Ferrari SF-25 durante las pruebas en el circuito de Fiorano, el 19 de febrero de 2025, en Fiorano Modenese, cerca de Maranello. AFP / Federico SCOPPA

Dudas en Red Bull

En este último año de reglamentación técnica antes del gran cambio previsto para 2026, donde los motores y chasis tendrán que ser muy diferentes a los actuales, los protagonistas del 'paddock' esperan una cierta continuidad respecto a la anterior temporada, al menos en su tramo final, cuando cuatro equipos y hasta siete pilotos lograrán ganar carreras.

Los tres días de ensayos de pretemporada disputados en Baréin a finales de febrero mostraron que McLaren parte con un poco de ventaja respecto a Red Bull, Ferrari y Mercedes, sus tres principales adversarios, que han reconocido esa superioridad.

"Todavía tenemos trabajo. Los otros equipos quieren también progresar, creo que por ahora hay una escudería por delante. Ese equipo es naranja", estimó la semana pasada Verstappen, en alusión al color de los monoplazas de McLaren, en declaraciones a la televisión neerlandesa.

"Los ensayos no fueron tan bien como esperábamos, pero es mejor tener problemas ahora que tenerlos ya en la línea de salida. Habíamos venido aquí a entender mejor el coche, que no ha respondido siempre como deseábamos, pero vamos en la buena dirección", reconoció Pierre Waché, el director técnico francés de Red Bull, tras estas pruebas en el circuito de Sakhir.

Por su parte, Ferrari se movía entre la prudencia y la confianza después de sus pruebas en Baréin.

Ilusión de los 'tifosi'

"Estos días han ido muy bien y hemos progresado bien. Hemos obtenido mucha información útil para mejorar antes del inicio de la temporada. Estoy deseando disputar la primera carrera en Melbourne", señaló Hamilton, que a sus 40 años parece un niño ilusionado con su llegada a la Scuderia.

Su llegada a Maranello ha generado una enorme expectación y ha disparado la ilusión de los 'tifosi', a la vez que motivó la salida de Carlos Sainz Jr, que fichó por Williams.

Sainz Jr no será el único español ya que continúa en la competición el veterano Fernando Alonso (44 años en julio), con Aston Martin.

Serán los únicos pilotos de habla hispana en la parrilla, luego de la salida del mexicano Sergio Pérez de Red Bull, por sus pobres resultados, y de que el argentino Franco Colapinto sea el piloto reserva de Alpine tras haber destacado la segunda parte del curso pasado con Williams.

Hamilton sueña con un octavo título mundial, que le permite quedar en solitario en lo alto del palmarés y superar la igualdad a siete que tiene con el mítico Michael Schumacher.

Pero Ferrari no consigue que ninguno de sus pilotos se corone desde 2007 con Kimi Raikkonen. Su último título de constructores fue un año después, en 2008.

Seis nuevos titulares

La temporada 2025 está marcada también por la presencia de seis nuevos pilotos como titulares en la Fórmula 1. Es decir, casi un tercio de la parrilla.

Tres de ellos nunca han competido en esta competición: el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), el brasileño Gabriel Bartoleto (Sauber), campeón de F2 el año pasado, y el prodigio italiano de 18 años Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Los otros tres ya participaron al menos en un Gran Premio. Es el caso de Jack Doohan (Alpine), Oliver Bearman (Haas) y Liam Lawson (Red Bull).

Todo ello añade alicientes a una temporada larga, con 24 citas en un programa tan estimulante como de pronósticos inciertos.

FUENTE: AFP