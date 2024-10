Hard Rock International y Lionel Messi Celebran la Continuación de su Asociación con el Juguete del Superhéroe "Capitán Messi"

"A mis hijos y a mí nos encanta ver películas de superhéroes juntos, así que fue muy especial trabajar con Hard Rock para crear al Capitán Messi", dijo Lionel Messi. "Espero que ayude a inspirar a los jóvenes fans y a sus familias a trabajar duro y creer en sí mismos para hacer grandes cosas"

Lionel Messi hizo una aparición sorpresa a la medida de un superhéroe para las familias y los invitados especiales reunidos ayer en el Hard Rock Cafe en la principal propiedad de la compañía, Seminole Hard Rock Hollywood, Fla.

La compañía anunció dos nuevas incorporaciones al menú infantil de Hard Rock: pizza de queso y pizza de pepperoni, brindando más comidas deliciosas que los padres pueden aprobar y a los niños se les antojan. El menú infantil de Hard Rock incluye una variedad de opciones para todos los paladares, desde ensalada de pollo a la parrilla y fruta fresca hasta filetes de pollo y las nuevas pizzas.

"Estamos encantados de continuar nuestra increíble asociación con Lionel Messi y crear una nueva forma de representar toda la alegría que trae a las personas de todo el mundo", dijo Jim Allen, CEO de Seminole Gaming y presidente de Hard Rock International.