Heat de Miami corta a Terry Rozier tras escándalo de apuestas ilegales en la NBA

Terry Rozier, del Miami Heat, en acción contra los Boston Celtics en el Kaseya

El Miami Heat ha tomado una decisión contundente: despedirá oficialmente al base Terry Rozier este viernes, en medio del escándalo legal que ha marcado su temporada.

Rozier no ha disputado ningún partido en la actual campaña después de que la NBA lo colocara en licencia en octubre, tras ser arrestado por su presunta implicación en un esquema de apuestas ilegales.

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Problemas legales que marcaron su salida

El jugador de 32 años enfrenta cargos federales por conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero, aunque se ha declarado no culpable. La situación judicial terminó por romper su vínculo con la franquicia de Miami, que optó por liberar su ficha en el tramo final de la temporada.

Rozier se encontraba en el último año de su contrato, luego de haber llegado al equipo en enero de 2024 procedente de los Charlotte Hornets.

Impacto deportivo y movimiento del Heat

Durante su etapa con el Heat, Rozier disputó 95 partidos, con promedios de 12.5 puntos y 3.3 asistencias por encuentro. Sin embargo, su ausencia este año obligó al equipo a reajustar su rotación en un momento clave.

Con esta decisión, Miami libera un espacio en su plantilla justo cuando se prepara para disputar el play-in, lo que le permitirá incorporar a un nuevo jugador de cara a la recta final de la temporada.

La franquicia busca así dejar atrás la polémica y centrarse en lo deportivo, en plena lucha por mantenerse con vida en la postemporada.