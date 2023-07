Strus va a los Cavaliers, que enviarán a Cedi Osman y Lamar Stevens a San Antonio mientras Miami recibe una futura compensación en la segunda ronda del draft, dijeron las personas que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los términos comerciales no han sido aprobados por el NBA.

miamikinicks.jpg Jalen Brunson, base de los Knicks de Nueva York, encesta frente a Max Strus, del Heat de Miami, en el segundo partido de su serie de playoffs, el martes 2 de mayo de 2023 AP /Mary Altaffer

ESPN informó por primera vez sobre el acuerdo comercial.

Strus fue titular para Miami en sus carreras de playoffs en los últimos dos años, incluido el viaje de la temporada pasada a la final contra Denver. Promedió 11.5 puntos por juego, el mejor de su carrera, la temporada pasada y ha lanzado un 37% desde el rango de 3 puntos en su carrera.

Cleveland claramente priorizó los disparos. Los Cavs llegaron a acuerdos con Caris LeVert ($32 millones, dos años) y Georges Niang ($26 millones, tres años) el viernes; Niang es un tirador del 40% de su carrera en triples, y LeVert disparó un 39%, el mejor de su carrera, desde más allá del arco la temporada pasada.

gabevincent.jpg Gabe Vincent fuera del equipo titular del Heat de Miami por esguince en su tobillo @MiamiHeat

Gabe Vincent a Lakers

Los Lakers fueron el equipo que más se movió en el primer día de mercado. Gabe Vincent, agente libre, llegó a un acuerdo para unirse el equipo de Los Angeles, mientras que Rui Hachimura, agente libre restringido, también jugará en California la temporada 2023-24.

Vincent pasó de ser agente libre no drafteado a convertirse en uno de los jugadores más importantes de los Heat en los últimos playoffs. En sus 195 partidos (68 como titular) como jugador de Miami,promedió 7,7 puntos, pero su relevancia fue en aumento con el paso de las temporadas. Fue titular en 34 de sus 68 partidos de temporada regular esta temporada y luego jugó 30.5 minutos por encuentro en los 22 partidos de playoffs, con una explosión de 29 puntos en el Game 3 de las Finales de la Conferencia Este contra los Boston Celtics.

Oladipo de vuelta a Oklahoma

Heat de Miami cambió a Victor Oladipo de regreso al Thunder de Oklahoma City el viernes por la noche a cambio de una futura compensación en el draft, según una persona con conocimiento del asunto.

La medida creará una excepción comercial de $9,45 millones para el Heat, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la NBA no ha finalizado el intercambio. También brinda cierta flexibilidad financiera para Miami, que está muy por encima del umbral impositivo para la próxima temporada.

Oladipo ejerció su opción el martes de estar bajo contrato para la próxima temporada, aunque no está claro cuándo podrá jugar la próxima vez. Se desgarró el tendón rotuliano izquierdo durante la primera ronda de los playoffs contra Milwaukee en abril.

El base de 31 años se sometió a su tercera cirugía mayor en los últimos cuatro años —las otras dos fueron en el área de la rodilla derecha— y no hay fecha para su regreso.

Oladipo fue dos veces All-Star con Indiana antes de lesionarse en enero de 2019. Indiana lo cambió a Houston en enero de 2021. Los Rockets lo cambiaron a Miami dos meses después; jugó cuatro partidos en marzo de 2021 con el Heat antes de volver a lesionarse.

Oladipo promedió 15,9 puntos con el Thunder en la temporada 2016-17. Pasó sus primeros tres años en Orlando, luego estuvo un año en Oklahoma City antes de mudarse a Indiana.

Picsart_23-04-23_23-00-00-389.jpg Compañeros y personal del Heat de Miami atienden a Victor Oladipo (4) que sufrió una lesión en un juego ante los Bucks de Milwaukee, el sábado 22 de abril de 2023, en Miami. AP/ Al Diaz

FUENTE: Con información de AP