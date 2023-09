Heat sigue con todo a su favor para adquirir a Lillard

"No creo que a nadie le guste la idea de que Dame esté forzando la mano de los Blazers de esa manera", le dijo el directo a Forbes. "Forzarlos a tomar un cambio con un equipo que no tienen los elementos. Eso es un mal precedente y es uno del que estamos viendo demasiado. Pero si Damian no hubiese dicho 'Miami o nada', ¿hacia dónde en realidad iba a cambiarlo Portland? Quizás Brooklyn, pero ¿qué otro lugar? No hay muchos equipos que van a darte a un montón de jugadores y selecciones por un veterano de 33 años que no puede mantenerse saludable y que tiene un gran contrato", agregó.

Damian Lillard El base estelar Damian Lillard se erigió en el héroe de los Trail Blazers al conseguir 50 puntos, incluido el triple, que decidió el triunfo de su equipo por 118-115 ante los Thunder. EFE

Después de formar parte de varias plantillas que no lograron llegar a las aguas profundas de los playoffs, Lillard le solicitó a Portland que lo cambiaran hace varias semanas atrás. El estelar también dejó claro que el Heat era el conjunto al que preferiría ser cambiado.

"Por supuesto que los dueños no quieren que los jugadores estén eligiendo sus destinos en los cambios y bloqueando a los otros 28 equipos. Pero no fue nada que Dame haya dicho lo que congeló el mercado. Eso no ayudó, pero no había equipos haciendo fila por él incluso antes de eso", aseguró el mismo ejecutivo.