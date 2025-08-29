Histórico: Kyle Schwarber conecta cuatro jonrones en un mismo juego con los Filis

Kyle Schwarber #12 de los Filis de Filadelfia conecta un jonrón solitario en la primera entrada contra los Bravos de Atlanta en el Citizens Bank Park el 28 de agosto de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.

El toletero de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber , hizo historia el jueves al disparar cuatro cuadrangulares en un mismo juego, uniéndose a un club exclusivo en la MLB . Su exhibición de poder se dio en la victoria aplastante de su equipo por 19-4 ante los Atlanta Braves en el Citizens Bank Park.

El slugger abrió la cuenta en la primera entrada con un jonrón solitario frente a Cal Quantrill. En la cuarta, castigó a Austin Cox con un batazo de dos carreras, y apenas un inning más tarde volvió a desaparecer la pelota, esta vez con un jonrón de tres carreras ante el mismo lanzador. Su cuarta explosión llegó en la séptima entrada, cuando conectó otro bambinazo de tres anotaciones contra Wander Suero.

Con ello, Schwarber se convirtió en el jugador número 21 en la historia de la MLB en lograr cuatro jonrones en un partido. Además, es el tercero en conseguirlo esta temporada, después de Eugenio Suárez (con los Arizona Diamondbacks) y Nick Kurtz (Oakland Athletics).

Un club histórico en las Grandes Ligas

Antes de Suárez y Kurtz, ningún pelotero había alcanzado la hazaña desde 2017, año en el que J.D. Martinez y Scooter Gennett lo lograron. La temporada 2025 ya se inscribe en la historia como una de las pocas con múltiples juegos de cuatro jonrones.

Schwarber, de 32 años, vive su mejor campaña con 49 jonrones, 94 carreras anotadas y 119 impulsadas, además de una línea ofensiva de .248/.370/.586.

En la octava entrada, el cañonero tuvo la oportunidad de convertirse en el primer jugador de la MLB con cinco jonrones en un solo partido, pero se elevó a territorio corto del jardín izquierdo contra el infielder Vidal Bruján, quien entró a lanzar en el tramo final.

Los Filis, líderes en juegos de cuatro jonrones

Con la explosión de Schwarber, los Phillies se colocan como la franquicia con más juegos de cuatro cuadrangulares en la historia de las Grandes Ligas, reafirmando su peso histórico en la lista de récords ofensivos.