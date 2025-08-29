viernes 29  de  agosto 2025
Béisbol

Histórico: Kyle Schwarber conecta cuatro jonrones en un mismo juego con los Filis

El toletero de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, hizo historia el jueves al disparar cuatro cuadrangulares en un mismo juego

Kyle Schwarber #12 de los Filis de Filadelfia conecta un jonrón solitario en la primera entrada contra los Bravos de Atlanta en el Citizens Bank Park el 28 de agosto de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.&nbsp;

Kyle Schwarber #12 de los Filis de Filadelfia conecta un jonrón solitario en la primera entrada contra los Bravos de Atlanta en el Citizens Bank Park el 28 de agosto de 2025 en Filadelfia, Pensilvania. 

Emilee Chinn/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El toletero de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, hizo historia el jueves al disparar cuatro cuadrangulares en un mismo juego, uniéndose a un club exclusivo en la MLB. Su exhibición de poder se dio en la victoria aplastante de su equipo por 19-4 ante los Atlanta Braves en el Citizens Bank Park.

Schwarber y sus cuatro jonrones ante los Braves

El slugger abrió la cuenta en la primera entrada con un jonrón solitario frente a Cal Quantrill. En la cuarta, castigó a Austin Cox con un batazo de dos carreras, y apenas un inning más tarde volvió a desaparecer la pelota, esta vez con un jonrón de tres carreras ante el mismo lanzador. Su cuarta explosión llegó en la séptima entrada, cuando conectó otro bambinazo de tres anotaciones contra Wander Suero.

Lee además
El entrenador portugués José Mourinho, del Fenerbahce, gesticula durante un partido, el 24 de febrero de 2025.
FÚTBOL

Despiden otra vez a Mourinho tras un año sin milagros en Estambul
El italiano Jannik Sinner celebra luego de ganar su partido contra el norteamericano Taylor Fritz en el Masters ATP, el 12 de noviembre de 2024.
TENIS

Sinner avanza sin inconvenientes en el US Open

Con ello, Schwarber se convirtió en el jugador número 21 en la historia de la MLB en lograr cuatro jonrones en un partido. Además, es el tercero en conseguirlo esta temporada, después de Eugenio Suárez (con los Arizona Diamondbacks) y Nick Kurtz (Oakland Athletics).

Un club histórico en las Grandes Ligas

Antes de Suárez y Kurtz, ningún pelotero había alcanzado la hazaña desde 2017, año en el que J.D. Martinez y Scooter Gennett lo lograron. La temporada 2025 ya se inscribe en la historia como una de las pocas con múltiples juegos de cuatro jonrones.

Schwarber, de 32 años, vive su mejor campaña con 49 jonrones, 94 carreras anotadas y 119 impulsadas, además de una línea ofensiva de .248/.370/.586.

En la octava entrada, el cañonero tuvo la oportunidad de convertirse en el primer jugador de la MLB con cinco jonrones en un solo partido, pero se elevó a territorio corto del jardín izquierdo contra el infielder Vidal Bruján, quien entró a lanzar en el tramo final.

Los Filis, líderes en juegos de cuatro jonrones

Con la explosión de Schwarber, los Phillies se colocan como la franquicia con más juegos de cuatro cuadrangulares en la historia de las Grandes Ligas, reafirmando su peso histórico en la lista de récords ofensivos.

Temas
Te puede interesar

MLS logra su temporada de más gastos en fichajes

Platini y Blatter son absueltos definitivamente en Suiza

Sorteo de la Champions se la pone difícil al PSG en revalidar su título

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta fotografía muestra al dictador venezolano, Nicolás Maduro, dando un discurso a soldados del ejército en un campo de entrenamiento en Caracas. 
POLÍTICA

Ante el avance de buques militares, Maduro desafía a EEUU: "No hay forma de que entren a Venezuela"

En este retrato, Ismael El Mayo Zambada, en el centro, aparece sentado junto a su abogado defensor Frank Perez, en el tribunal federal del distrito de Brooklyn, en Nueva York, el 13 de septiembre de 2024. 
NARCOTRÁFICO

"El Mayo" Zambada, una declaración histórica que golpea la credibilidad de las instituciones mexicanas

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Despliegue militar

EEUU advierte que se reserva el derecho a usar "cualquier elemento" para frenar el narcotráfico en Venezuela

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
FALLO JUDICIAL

DHS confirma traslado de detenidos de "Alligator Alcatraz" en Florida

Te puede interesar

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
FALLO JUDICIAL

DHS confirma traslado de detenidos de "Alligator Alcatraz" en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Imágenes del accidente en Miami en Only in Dade. 
SUCESO

Miami: Camión provoca choque múltiple en la I-95 a la altura de Ives Dairy Road

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2020
JUSTICIA

Exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez logra acuerdo y se declara culpable de un cargo menor

Esta fotografía muestra al dictador venezolano, Nicolás Maduro, dando un discurso a soldados del ejército en un campo de entrenamiento en Caracas. 
POLÍTICA

Ante el avance de buques militares, Maduro desafía a EEUU: "No hay forma de que entren a Venezuela"

Familiares de víctimas se abrazan tras la masacre del asesino transgénero de 23 años de edad.
MASACRE

Autoridades afirman que asesino de Minneapolis estaba "obsesionado con matar niños"