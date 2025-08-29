viernes 29  de  agosto 2025
Fútbol

MLS logra su temporada de más gastos en fichajes

Atrayendo a figuras como Rodrigo De Paul o Son Heung-min, los 30 equipos de la MLS batieron su récord de gasto en contrataciones en la temporada 2025

Rodrigo De Paul #7 y Luis Suárez del Inter Miami CF celebran tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la Fase Uno de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y los Pumas de la UNAM en el Chase Stadium el 6 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

Rodrigo De Paul #7 y Luis Suárez del Inter Miami CF celebran tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la Fase Uno de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y los Pumas de la UNAM en el Chase Stadium el 6 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 

Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Atrayendo a figuras como Rodrigo De Paul o Son Heung-min, los 30 equipos de la liga de norteamericana (MLS) batieron su récord de gasto en contrataciones en la temporada 2025, con una inversión de alrededor de 336 millones de dólares, según un saldo difundido el jueves por la competición.

El monto alcanzado, al cierre este mes del mercado de fichajes, representa casi el doble de los 188 millones de dólares gastados en 2024, que era la mayor cifra anual hasta ahora.

Lee además
Lionel Messi #10 del Inter Miami CF se lesiona durante el partido de la Fase Uno de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y el Club Necaxa en el Chase Stadium el 2 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
Fútbol

Inter Miami espera por un Messi saludable en semifinales de Leagues Cup
Luis Suárez #9 del Inter Miami CF pasa durante el partido de la MLS entre el DC United y el Inter Miami CF en el Audi Field el 23 de agosto de 2025 en Washington, D.C. 
Fútbol

Inter Miami con la mente en la semifinal de Leagues Cup

El volumen de inversión ha venido creciendo sostenidamente en el último brillo desde los 145 millones de dólares gastados en 2020.

Hasta 169 futbolistas llegaron desde el exterior en 2025, representando a 50 países diferentes y con una media de edad de 25,5 años.

En el ranking de operaciones individuales, la temporada 2025 registró las tres mayores transferencias de la historia de la competición.

Los Angeles FC abonó este mes alrededor de 26 millones de dólares al Tottenham por los servicios del surcoreano Son Heung-min, mientras que Atlanta United pagó a inicios de campaña unos 22 millones por el marfileño Emmanuel Latte Lath y el FC Cincinnati unos 16 millones por el togolés Kévin Denkey.

El Inter Miami acordó en julio con el Atlético de Madrid la llegada del argentino De Paul, un cambio de unos 17 millones de dólares, para que arrope a su compatriota Lionel Messi en la pugna por el primer campeonato de la franquicia.

