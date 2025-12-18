Histórico: la NBA abre en Puerto Rico su primera escuela de baloncesto

Dirigida a jóvenes entre los 6 y 18 años, la escuela ofrecerá un currículo oficial de la NBA

Entre balones, sonrisas y mucha ilusión, Puerto Rico escribió un nuevo capítulo en su historia deportiva con la inauguración de la primera NBA Basketball School en la Isla, un plan que nace con la misión de transformar vidas a través del baloncesto y abrir caminos de esperanza para la niñez y juventud puertorriqueña.

La llegada de este proyecto, gracias al apoyo del presidente de NBA Basketball School, Rafael Carrero quien además es representante de Multinational Insurance Company, marca mucho más que el inicio de una escuela: representa una oportunidad real para cientos de niños y jóvenes puertorriqueños de formarse bajo estándares internacionales, combinando el desarrollo deportivo con valores esenciales como la disciplina, el liderazgo y el trabajo en equipo. La inauguración contó con la participación de figuras clave como Dawn Smyth, representante de la NBA, así como del artista internacional Daddy Yankee.

Dirigida a jóvenes entre los 6 y 18 años, la escuela ofrecerá un currículo oficial de la NBA que integra entrenamiento técnico, desarrollo competitivo y formación personal, consolidándose como un semillero de oportunidades y crecimiento.

“Más que una escuela, esta iniciativa representa una oportunidad real para que niños y jóvenes puedan crecer, aprender y soñar en grande, guiados por una metodología de nivel internacional que promueve no solo el desarrollo deportivo, sino también valores fundamentales como la disciplina, el respeto, el liderazgo y el trabajo en equipo”, dijo Rafael Carrero.

Baloncesto como herramienta de transformación social

El inicio del programa se celebró con éxito durante el primer día de clínicas en el Colegio Universitario de San Juan, dirigidas a niños y niñas de 8 a 10 años. La jornada se desarrolló en dos turnos y contó con la participación de más de 100 menores, evidenciando el entusiasmo y la necesidad de espacios de formación deportiva estructurada en la Isla.

Este esfuerzo fue posible gracias al respaldo del Municipio de San Juan, bajo el liderato del alcalde Miguel A. Romero Lugo, cuyo compromiso con el desarrollo integral de la niñez ha sido clave para la implementación de esta iniciativa. La presencia del vicealcalde Israel Isea y de Magdiel Rivera, director de Recreación y Deportes, reafirmó el apoyo institucional al proyecto.

Con esta iniciativa, la NBA no solo establece una escuela en Puerto Rico, sino que reafirma su apuesta por el talento local y por el baloncesto como un motor de impacto social, educación y futuro para la niñez y juventud de la Isla.

Al respecto destacó Carrero, que la NBA Basketball School abre una puerta sin precedentes para el talento local, alineando a Puerto Rico con metodologías de entrenamiento y formación humana de nivel internacional.