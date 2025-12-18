jueves 18  de  diciembre 2025
BALONCESTO

Histórico: la NBA abre en Puerto Rico su primera escuela de baloncesto

Con esta iniciativa, la NBA no solo establece una escuela en Puerto Rico, sino que reafirma su apuesta por el talento local y por el baloncesto como un motor de impacto social, educación y futuro para la niñez y juventud de la Isla

La inauguración contó con la participación de figuras clave como Dawn Smyth, representante de la NBA, así como del artista internacional Daddy Yankee.

La inauguración contó con la participación de figuras clave como Dawn Smyth, representante de la NBA, así como del artista internacional Daddy Yankee.

Cortesía Alcaldía de San Juan
La llegada de este proyecto, gracias al apoyo del presidente de NBA Basketball School, Rafael Carrero quien además es representante de Multinational Insurance Company, marca mucho más que el inicio de una escuela

La llegada de este proyecto, gracias al apoyo del presidente de NBA Basketball School, Rafael Carrero quien además es representante de Multinational Insurance Company, marca mucho más que el inicio de una escuela

Cortesía Alcaldía de San Juan
El inicio del programa se celebró con éxito durante el primer día de clínicas en el Colegio Universitario de San Juan, dirigidas a niños y niñas de 8 a 10 años

El inicio del programa se celebró con éxito durante el primer día de clínicas en el Colegio Universitario de San Juan, dirigidas a niños y niñas de 8 a 10 años

Cortesía Alcaldía de San Juan
Dirigida a jóvenes entre los 6 y 18 años, la escuela ofrecerá un currículo oficial de la NBA

Dirigida a jóvenes entre los 6 y 18 años, la escuela ofrecerá un currículo oficial de la NBA

Entre balones, sonrisas y mucha ilusión, Puerto Rico escribió un nuevo capítulo en su historia deportiva con la inauguración de la primera NBA Basketball School en la Isla, un plan que nace con la misión de transformar vidas a través del baloncesto y abrir caminos de esperanza para la niñez y juventud puertorriqueña.

La llegada de este proyecto, gracias al apoyo del presidente de NBA Basketball School, Rafael Carrero quien además es representante de Multinational Insurance Company, marca mucho más que el inicio de una escuela: representa una oportunidad real para cientos de niños y jóvenes puertorriqueños de formarse bajo estándares internacionales, combinando el desarrollo deportivo con valores esenciales como la disciplina, el liderazgo y el trabajo en equipo. La inauguración contó con la participación de figuras clave como Dawn Smyth, representante de la NBA, así como del artista internacional Daddy Yankee.

Lee además
Norman Powell, del Heat de Miami, reacciona durante el primer cuarto de un partido, el 6 de diciembre de 2025.
BALONCESTO

Entrenador del Heat se apoya en comparación con Dwyane Wade para retar a Norman Powell
Terry Rozier, del Miami Heat, en acción contra los Boston Celtics en el Kaseya 
Baloncesto

La NBA analiza dar alivio salarial al Heat por el caso de apuestas que involucra a Terry Rozier

Dirigida a jóvenes entre los 6 y 18 años, la escuela ofrecerá un currículo oficial de la NBA que integra entrenamiento técnico, desarrollo competitivo y formación personal, consolidándose como un semillero de oportunidades y crecimiento.

“Más que una escuela, esta iniciativa representa una oportunidad real para que niños y jóvenes puedan crecer, aprender y soñar en grande, guiados por una metodología de nivel internacional que promueve no solo el desarrollo deportivo, sino también valores fundamentales como la disciplina, el respeto, el liderazgo y el trabajo en equipo”, dijo Rafael Carrero.

Baloncesto como herramienta de transformación social

El inicio del programa se celebró con éxito durante el primer día de clínicas en el Colegio Universitario de San Juan, dirigidas a niños y niñas de 8 a 10 años. La jornada se desarrolló en dos turnos y contó con la participación de más de 100 menores, evidenciando el entusiasmo y la necesidad de espacios de formación deportiva estructurada en la Isla.

Este esfuerzo fue posible gracias al respaldo del Municipio de San Juan, bajo el liderato del alcalde Miguel A. Romero Lugo, cuyo compromiso con el desarrollo integral de la niñez ha sido clave para la implementación de esta iniciativa. La presencia del vicealcalde Israel Isea y de Magdiel Rivera, director de Recreación y Deportes, reafirmó el apoyo institucional al proyecto.

Con esta iniciativa, la NBA no solo establece una escuela en Puerto Rico, sino que reafirma su apuesta por el talento local y por el baloncesto como un motor de impacto social, educación y futuro para la niñez y juventud de la Isla.

Al respecto destacó Carrero, que la NBA Basketball School abre una puerta sin precedentes para el talento local, alineando a Puerto Rico con metodologías de entrenamiento y formación humana de nivel internacional.

Temas
Te puede interesar

Revelan que el Heat casi realizó un cambio por Allen Iverson en 2006. ¿Quién lo impidió?

Michael Jordan y NASCAR llegan a un acuerdo en demanda antimonopolio

Importante jugador del Heat queda fuera por un tiempo indefinido

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

El comisionado Rolando Escalona levanta su brazo al juramentarse en el cargo.
JURAMENTACIÓN

Rolando Escalona asume el Distrito 3 de Miami y promete ponerle fin a la división política

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo 
Política migratoria

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
EEUU

Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

Barcos petroleros de Venezuela.
Economía

Se avecina "caída dramática" de las exportaciones de petróleo de Venezuela tras bloqueo de EEUU a buques

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ECOSISTEMA Y DESARROLLO

DeSantis aprueba inversión de $27.4 millones en adquisición de tierras para conservación y protección agrícola en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Eileen Higgins.
POSESIÓN

Eileen Higgins asume la alcaldía de Miami tras un triunfo histórico

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
CORRUPCIÓN

España: "Comisión Koldo" cita a Zapatero por posibles vínculos con caso Plus Ultra

El atacante argentino Lionel Messi camina sobre el campo durante un partido contra Colombia, el 10 de junio de 2025.
FÚTBOL

¡Ya hay fecha! Argentina y España protagonizan la Finalissima en preámbulo del Mundial

Rob Reiner junto a su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York.  
DUELO

Hijos de Michelle y Rob Reiner rompen el silencio tras asesinato de sus padres