jueves 2  de  julio 2026
Fútbol

De admirar a Neymar a enfrentarlo: el sueño mundialista de Antonio Nusa

Antonio Nusa enfrentará a su ídolo Neymar en los octavos del Mundial 2026, tras marcar su primer gol con Noruega y consolidarse como una de sus figuras

El centrocampista noruego Antonio Nusa, número 20, celebra tras marcar el primer gol durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Costa de Marfil y Noruega el 30 de junio de 2026.

El centrocampista noruego Antonio Nusa, número 20, celebra tras marcar el primer gol durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Costa de Marfil y Noruega el 30 de junio de 2026.

Por Pedro Felipe Hernández

Antonio Nusa está a punto de vivir uno de los momentos más especiales de su carrera. El atacante noruego, que creció admirando a Neymar y soñando con imitar sus jugadas, enfrentará este domingo a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que representa mucho más que un simple partido para el joven de 21 años.

Nusa ha reconocido en varias ocasiones que el brasileño fue su gran inspiración desde niño. Con apenas nueve años seguía sus actuaciones en los Mundiales y pasaba horas viendo sus mejores jugadas en internet. Ahora, convertido en una de las figuras de Noruega, tendrá la oportunidad de compartir el campo con el futbolista que marcó sus primeros pasos en el fútbol.

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El extremo llega en un gran momento tras marcar su primer gol en una Copa del Mundo durante la victoria 2-1 sobre Costa de Marfil en los dieciseisavos de final. Su tanto abrió el camino para el triunfo que luego aseguró Erling Haaland y permitió a los Vikingos avanzar a la siguiente ronda.

No será la primera vez que Nusa se cruce con Neymar. En 2025, cuando defendía al RB Leipzig, enfrentó al Santos en un amistoso disputado en Brasil, partido que terminó con victoria del conjunto alemán. Tras ese encuentro, ambos intercambiaron camisetas, un recuerdo que el noruego conserva en su casa.

Sin embargo, el reencuentro del domingo tendrá un significado completamente distinto. Mientras Nusa es titular indiscutible en el ataque noruego junto a Haaland y Alexander Sorloth, la presencia de Neymar todavía genera incertidumbre. El delantero brasileño apenas ha disputado un partido en el torneo tras recuperarse de una lesión muscular, aunque el seleccionador Carlo Ancelotti aseguró que el capitán de la Canarinha se encuentra en condiciones de jugar.

Con un lugar en los cuartos de final en juego, Nusa buscará prolongar el sueño de Noruega y, al mismo tiempo, cumplir el anhelo de enfrentarse oficialmente al futbolista que durante años fue su máximo referente.

FUENTE: AFP

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