Sabalenka se estrena por todo lo alto en las Finales de la WTA

La bielorrusa Aryna Sabalenka devuelve un golpe durante un partido contra Sara Bejlek, de la República Checa, en el noveno día del Abierto de Cincinnati en el Lindner Family Tennis Center, el 19 de agosto de 2026 en Mason, Ohio.

LOS ÁNGELES.- La bielorrusa Aryna Sabalenka se impuso este lunes a la checa Karolina Muchova en dos sets y comenzó con buen pie su participación en las WTA Finals , el torneo que reúne en Indian Wells a las ocho mejores tenistas de la temporada.

La ex número uno del mundo tuvo que darlo todo antes de vencer finalmente por 7-6 (7/2) y 7-5 en poco menos de dos horas de juego en la pista dura de California.

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Sabalenka, segunda cabeza de serie, busca su primer título en el certamen tras sufrir derrotas en las finales de 2022 y 2025.

Parece partir con ventaja hacia ese propósito debido a la ausencia por un virus de la dueña del primer escalón del ránking mundial, la kazaja Elena Rybakina.

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La cuatro veces campeona de Grand Slam pareció estar en apuros tras conceder un "break" y quedarse 5-4 por detrás en el primer set.

Pero se sobrepuso del quiebre de inmediato para poner el 5-5 y, posteriormente, mantuvo la calma en el "tie-break" (7-2).

Ambas jugadoras tuvieron dificultades con el servicio en la segunda manga, cuando Sabalenka sufrió su cuarto quiebre al servir para ganar el partido con una ventaja de 5-4.

Sin embargo, la bielorrusa respondió a ese tropiezo recuperando el "break" de inmediato para ponerse 6-5 arriba. No cometió ningún error al volver a sacar para embolsarse el juego, luego de que la checa enviara un revés a la red.

"Solo trato de ganar cada partido que juego y, al mismo tiempo, de vivir el momento, concentrarme en cada punto y mantener la calma y el control", dijo Sabalenka después del partido.

El duelo del Grupo 2 entre Sabalenka y Muchova fue el primero de los dos partidos de este lunes, en la segunda jornada del certamen.

Andreeva se lleva el duelo

En el siguiente turno, la rusa Mirra Andreeva, número tres del mundo y vigente campeona de Roland Garros, derrotó a la ucraniana Elina Svitolina, sexta del ránking, por 6-4 y 6-0.

Andreeva, de 19 años, tomó el control del partido al quebrar para colocarse 4-2 en el primer set y ya no cedió la iniciativa frente a Svitolina.

La rusa sostuvo su servicio para cerrar la primera manga y luego dominó con autoridad el segundo parcial, en el que consiguió tres quiebres para sellar la victoria sobre la experimentada tenista ucraniana.

"Estaba tan tensa que sentía que me movía como una tortuga", dijo la adolescente después del partido. "Sentía que realmente no podía golpear la pelota, así que estoy muy contenta de haber superado el partido y de haber controlado mis emociones".

Andreeva y Sabalenka se enfrentarán el miércoles en la segunda jornada de la fase de grupos.

Las WTA Finals de este año debían celebrarse en Arabia Saudita, pero fueron trasladadas a Indian Wells tras los ataques militares estadounidenses contra Irán en febrero y la posterior guerra en la región.

FUENTE: AFP