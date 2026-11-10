martes 10  de  noviembre 2026
TENIS

Sabalenka se estrena por todo lo alto en las Finales de la WTA

La bielorrusa Aryna Sabalenka venció este lunes a la checa Karolina Muchova por 7-6 (7/2) y 7-5 en el torneo que reúne a las ocho mejores de la temporada

La bielorrusa Aryna Sabalenka devuelve un golpe durante un partido contra Sara Bejlek, de la República Checa, en el noveno día del Abierto de Cincinnati en el Lindner Family Tennis Center, el 19 de agosto de 2026 en Mason, Ohio.&nbsp;

La bielorrusa Aryna Sabalenka devuelve un golpe durante un partido contra Sara Bejlek, de la República Checa, en el noveno día del Abierto de Cincinnati en el Lindner Family Tennis Center, el 19 de agosto de 2026 en Mason, Ohio. 

Emilee Chinn / Getty Images / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LOS ÁNGELES.- La bielorrusa Aryna Sabalenka se impuso este lunes a la checa Karolina Muchova en dos sets y comenzó con buen pie su participación en las WTA Finals, el torneo que reúne en Indian Wells a las ocho mejores tenistas de la temporada.

La ex número uno del mundo tuvo que darlo todo antes de vencer finalmente por 7-6 (7/2) y 7-5 en poco menos de dos horas de juego en la pista dura de California.

Lee además
El italiano Jannik Sinner celebra tras conseguir el punto de la victoria ante el ruso Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, el 15 de marzo de 2026.
TENIS

"El cuerpo es el único adversario al que no puedo vencer", asegura Sinner
El alemán Alexander Zverev celebra luego de vencer en la final del US Open al estadounidense Ben Shelton, el 13 de septiembre de 2026.
TENIS

Zverev admite que ser número uno del mundo es "una emoción diferente"

Sabalenka, segunda cabeza de serie, busca su primer título en el certamen tras sufrir derrotas en las finales de 2022 y 2025.

Parece partir con ventaja hacia ese propósito debido a la ausencia por un virus de la dueña del primer escalón del ránking mundial, la kazaja Elena Rybakina.

La cuatro veces campeona de Grand Slam pareció estar en apuros tras conceder un "break" y quedarse 5-4 por detrás en el primer set.

Pero se sobrepuso del quiebre de inmediato para poner el 5-5 y, posteriormente, mantuvo la calma en el "tie-break" (7-2).

Ambas jugadoras tuvieron dificultades con el servicio en la segunda manga, cuando Sabalenka sufrió su cuarto quiebre al servir para ganar el partido con una ventaja de 5-4.

Sin embargo, la bielorrusa respondió a ese tropiezo recuperando el "break" de inmediato para ponerse 6-5 arriba. No cometió ningún error al volver a sacar para embolsarse el juego, luego de que la checa enviara un revés a la red.

"Solo trato de ganar cada partido que juego y, al mismo tiempo, de vivir el momento, concentrarme en cada punto y mantener la calma y el control", dijo Sabalenka después del partido.

El duelo del Grupo 2 entre Sabalenka y Muchova fue el primero de los dos partidos de este lunes, en la segunda jornada del certamen.

Andreeva se lleva el duelo

En el siguiente turno, la rusa Mirra Andreeva, número tres del mundo y vigente campeona de Roland Garros, derrotó a la ucraniana Elina Svitolina, sexta del ránking, por 6-4 y 6-0.

Andreeva, de 19 años, tomó el control del partido al quebrar para colocarse 4-2 en el primer set y ya no cedió la iniciativa frente a Svitolina.

La rusa sostuvo su servicio para cerrar la primera manga y luego dominó con autoridad el segundo parcial, en el que consiguió tres quiebres para sellar la victoria sobre la experimentada tenista ucraniana.

"Estaba tan tensa que sentía que me movía como una tortuga", dijo la adolescente después del partido. "Sentía que realmente no podía golpear la pelota, así que estoy muy contenta de haber superado el partido y de haber controlado mis emociones".

Andreeva y Sabalenka se enfrentarán el miércoles en la segunda jornada de la fase de grupos.

Las WTA Finals de este año debían celebrarse en Arabia Saudita, pero fueron trasladadas a Indian Wells tras los ataques militares estadounidenses contra Irán en febrero y la posterior guerra en la región.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Zverev sucumbe ante Musetti en su primer partido como número uno del mundo

Alcaraz vence a Ruud y se enfrentará a Shelton en la final del Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz conquista su primer Masters 1000 de París tras vencer a Shelton

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en una operación antiinmigratoria en Houston, Texas.
REVÉS

Juez ordena a alcalde de Nueva York informar a ICE sobre residentes de un albergue en el Bronx

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington DC.
Conflicto

Trump asegura que hay "avances" hacia el final de la guerra con Irán, pero EEUU mantiene bloqueo

Angie Nixon
Dinero extranjero

Florida investiga a socialistas de EEUU por posibles aportes de Cuba y China

Captura de pantalla. El IX Diálogo Presidencial 
XI DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Grupo IDEA reafirma su compromiso y condecora a María Corina Machado con el premio por la Libertad

El congresista federal Mario Díaz-Balart entrevistado por los medios en el Capitolio, Washington, DC.
FLORIDA

Díaz-Balart ratifica su escaño por el distrito 26 al Congreso federal

Te puede interesar

La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, durante una conferencia de prensa.
FLORIDA

María Elvira Salazar gana el recuento en Miami y retiene su escaño en el Congreso

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Angie Nixon
Dinero extranjero

Florida investiga a socialistas de EEUU por posibles aportes de Cuba y China

Captura de pantalla. El IX Diálogo Presidencial 
XI DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Grupo IDEA reafirma su compromiso y condecora a María Corina Machado con el premio por la Libertad

Migrantes en su mayoría centroamericanos buscan llegar a Estados Unidos, noviembre 2026.
MIGRACIÓN

Cerca de 2.000 migrantes parten en caravana desde México hacia EEUU tras la victoria demócrata

El congresista Jim Jordan, es el nuevo líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes. 
Política

Los republicanos de la Cámara de Representantes eligen a Jim Jordan como su nuevo líder