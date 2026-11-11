miércoles 11  de  noviembre 2026
TENIS

¡Sorpresa para la local! Coco Gauff sufre una inesperada derrota en las Finales de la WTA

La estadounidense Coco Gauff, una de las favoritas del certamen, sucumbió este martes ante la checa Linda Noskova, monarca de Wimbledon este año

La estadounidense Coco Gauff celebra luego de la victoria ante su compatriota Jessica Pegula, el 8 de noviembre de 2026.

La estadounidense Coco Gauff celebra luego de la victoria ante su compatriota Jessica Pegula, el 8 de noviembre de 2026.

KATELYN MULCAHY / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LOS ÁNGELES.- La checa Linda Noskova, campeona vigente de Wimbledon, sorprendió este martes a la estadounidense Coco Gauff y aseguró su clasificación a las semifinales de las WTA Finals, mientras que Jessica Pegula mantuvo vivas sus opciones al derrotar a la ucraniana Marta Kostyuk.

Octava favorita en el torneo que se disputa en el desierto californiano de Indian Wells, Noskova aprovechó las dudas de la estrella local con el servicio para imponerse con un doble 6-3 en el Grupo 2 y garantizar su presencia entre las cuatro mejores de la cita.

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Noskova quebró cuatro veces el saque de Gauff para adjudicarse el primer set y consiguió un quiebre decisivo al inicio del segundo parcial, antes de sellar la victoria con su noveno "ace" de la noche.

"Estoy muy contenta. Obviamente cada victoria cuenta en esta competencia", dijo Noskova después del partido. "Coco es una gran competidora, así que tenía que estar preparada para todo lo que se me presentara hoy".

"Con Coco hay que jugar hasta el último punto porque siempre puede salir adelante gracias a su servicio y su espíritu de lucha. Siento que jugué muy bien para presionarla", agregó Noskova, quien derrotó a la ucraniana Kostyuk en su primer partido del grupo.

La derrota dejó a Gauff y Pegula en la lucha por el último boleto disponible a las semifinales del Grupo 2, mientras que Kostyuk quedó eliminada de la competición.

Pegula sigue firme

Pegula, superada por Gauff en su estreno del domingo, reaccionó al vencer por 6-2 y 7-5 a Kostyuk en un partido que se complicó más de lo previsto durante el segundo set.

"Siento que estoy jugando bien", dijo Pegula. "Mi partido contra Coco fue un encuentro de altísimo nivel y el de hoy también fue un gran partido".

"Es muy complicado jugar contra ella porque nunca sabes qué va a pasar, de repente se adelanta y le da velocidad a la pelota, se lanza como un kamikaze a la red, va por las devoluciones o su servicio se pone muy potente", apuntó la quinta jugadora del ránking mundial.

La estadounidense, de 32 años, dominó el primer set con dos quiebres de servicio, pero debió emplearse a fondo en la segunda manga, marcada por cuatro rupturas consecutivas en los primeros cinco juegos.

Kostyuk dispuso de oportunidades para tomar ventaja, pero Pegula encontró el quiebre decisivo en el undécimo juego y cerró el encuentro al mantener su servicio, después de un error de derecha de la ucraniana.

Las WTA Finals debían celebrarse inicialmente en Arabia Saudita, pero fueron trasladadas en julio a Indian Wells debido a la situación de inestabilidad generada por el conflicto militar en Oriente Medio.

FUENTE: AFP

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