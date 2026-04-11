sábado 11  de  abril 2026
Béisbol

Ichiro Suzuki y el curioso incidente en la inauguración de su estatua en Seattle

Ichiro Suzuki vivió un momento insólito en la inauguración de su estatua en Seattle cuando el bate se rompió en pleno acto. El japonés reaccionó con humor en un día histórico para los Mariners

El bate de la estatua de Ichiro Suzuki se rompe durante la inauguración de la misma antes del partido contra los Astros de Houston en el T-Mobile Park el 10 de abril de 2026 en Seattle, Washington.&nbsp;

El bate de la estatua de Ichiro Suzuki se rompe durante la inauguración de la misma antes del partido contra los Astros de Houston en el T-Mobile Park el 10 de abril de 2026 en Seattle, Washington. 

Jack Compton/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La leyenda del béisbol Ichiro Suzuki vivió un momento tan inesperado como simbólico durante la inauguración de su estatua en el estadio T-Mobile Park, hogar de los Seattle Mariners.

Un error inesperado en un día histórico

Lo que debía ser un acto perfecto tuvo un detalle inesperado: el bate de la estatua de bronce se rompió justo en el momento en que se retiraba la cortina durante la ceremonia.

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Mientras el narrador Rick Rizzs hacía la cuenta regresiva en honor al icónico número 51 de Ichiro, el telón cayó… y con él, el bate de la escultura. Un sonido seco acompañó la escena mientras el objeto se desplomaba ante los asistentes.

A pesar del incidente, el ambiente festivo no se detuvo, y la figura del japonés —representada en su clásica postura de bateo— fue recibida con aplausos.

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La reacción de Ichiro: humor y humildad

Lejos de incomodarse, Ichiro Suzuki se tomó la situación con humor. Incluso bromeó diciendo que el legendario cerrador de los New York Yankees, Mariano Rivera, había vuelto a vencerlo:

“No pensé que Mariano vendría hasta aquí para romper el bate”.

El comentario provocó risas y reflejó la personalidad relajada del jugador, quien siempre ha destacado por su disciplina y sencillez.

Reparación inmediata y ceremonia inolvidable

El incidente fue solucionado rápidamente, ya que el bate fue recolocado y fijado nuevamente en su posición original.

La estatua fue creada por el escultor Lou Cella, reconocido por sus obras dedicadas a figuras deportivas. Para el diseño, Ichiro utilizó el uniforme de la histórica temporada 2001, en la que ganó el MVP y el premio al Novato del Año.

Un legado eterno en Seattle

Ichiro Suzuki continúa ampliando su legado en el béisbol:

Primer jugador japonés en ingresar al Salón de la Fama

Elegido con un impresionante 99.7% de los votos

Tercer jugador de los Mariners con número retirado

En la ceremonia también estuvieron presentes otras leyendas del equipo como Ken Griffey Jr. y Edgar Martinez, quienes acompañaron a Ichiro en este momento especial.

Un detalle imperfecto con significado perfecto

Para Ichiro, el pequeño fallo no fue un problema, sino un símbolo:

“En el Salón de la Fama me faltó un voto… hoy se rompió el bate. Me recuerda que aún no soy perfecto”.

Con esa reflexión, el japonés dejó claro que incluso las leyendas encuentran valor en la imperfección.

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