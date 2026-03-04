Atlanta Falcons jugarán en Madrid en la temporada 2026 de la NFL

Representantes del Miami Dolphins posan con las camisas del equipo de NFL junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu de España

Los Atlanta Falcons disputarán en 2026 el segundo partido de temporada regular de la NFL en Madrid , como parte del ambicioso plan de expansión internacional de la liga.

El encuentro se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid , aunque el rival de los Falcons será confirmado cuando la NFL publique el calendario completo de la temporada más adelante este año. El equipo de Atlanta está previsto como local para este compromiso.

Madrid vuelve a recibir a la NFL

Será la segunda vez que la capital española albergue un partido oficial de la NFL. El primero se disputó la temporada pasada, cuando los Miami Dolphins derrotaron 16-13 en tiempo extra a los Washington Commanders ante 78.610 espectadores en el Bernabéu.

La liga quedó satisfecha con el impacto del evento y en febrero anunció un acuerdo multianual para seguir organizando partidos en Madrid, considerando a España un mercado estratégico para el crecimiento del fútbol americano.

Según la NFL, España cuenta con aproximadamente 11 millones de aficionados, lo que la convierte en uno de los mercados europeos con mayor potencial.

Parte de una expansión internacional récord

El partido en Madrid formará parte de un calendario histórico de nueve partidos internacionales de la NFL en 2026, la cifra más alta hasta ahora.

Además de España, la liga llevará encuentros a nuevos mercados como:

Francia

Australia

Brasil

Estos se sumarán a ciudades que ya han sido sede en años anteriores como Londres, Berlín, Múnich, Frankfurt, Dublín, Ciudad de México, São Paulo y Toronto.

En total, la NFL ha disputado 62 partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos.

Una conexión especial entre Atlanta y España

El presidente y CEO de los Falcons, Greg Beadles, destacó el simbolismo del evento y la relación entre ambas ciudades.

“Estamos increíblemente orgullosos de formar parte de un partido de temporada regular de la NFL en Madrid, en el icónico Bernabéu”, afirmó en el comunicado oficial de la liga.

Beadles también recordó que Atlanta recibirá dos partidos de la fase de grupos del Mundial de fútbol 2026 en el Mercedes-Benz Stadium, lo que crea un intercambio deportivo entre ambas ciudades.

Experiencia internacional de los Falcons

Para Atlanta será su quinta aparición en un partido internacional y la cuarta en los últimos seis años. El equipo ya ha jugado fuera de Estados Unidos en:

Toronto (2013)

Londres (2014, 2021 y 2023)

Berlín (2025)

Estrategia global de la NFL

La liga también continúa ampliando su programa Global Markets, que otorga a equipos derechos de marketing en mercados internacionales para desarrollar su base de aficionados.

En el caso de España, los equipos con derechos comerciales son:

Miami Dolphins

Kansas City Chiefs

Chicago Bears

La NFL también planea impulsar en el país el desarrollo del flag football, disciplina que formará parte de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El objetivo final de la liga es claro: seguir aumentando el número de partidos internacionales hasta que cada equipo juegue al menos un encuentro fuera de Estados Unidos cada temporada, consolidando al fútbol americano como un espectáculo verdaderamente global.