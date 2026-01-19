lunes 19  de  enero 2026
Indiana vs. Miami: Todo lo que debe saber sobre la final universitaria de esta noche

El mariscal de campo cubanoamericano Fernando Mendoza encabezará a un equipo de Indiana que intentará arruinar la fiesta de Miami en el Hard Rock Stadium

El mariscal de campo de los Hoosiers de Indiana, el cubanoamericano Fernando Mendoza, reacciona luego de conseguir un pase para touchdown, el 9 de enero de 2026.

El mariscal de campo de los Hoosiers de Indiana, el cubanoamericano Fernando Mendoza, reacciona luego de conseguir un pase para touchdown, el 9 de enero de 2026.

KEVIN C. COX / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El duelo por el campeonato colegial nacional entre Indiana y Miami no estaba en la mayoría de los pronósticos antes del inicio de la temporada; de hecho, es posible que nadie lo haya previsto incluso cuando ambos conjuntos subieron el telón de sus respectivas postemporadas.

Sin embargo, los Hoosiers y los Hurricanes llegarán el lunes por la noche al Hard Rock Stadium con la confianza necesaria para alzar el máximo trofeo luego de los 60 minutos de acción.

Hay poco historial de enfrentamientos entre ambos combinados. Los únicos dos choques previos llegaron en la década de 1960 y el "Big Ten" y la ACC nunca se han medido en un juego por el título durante la era del CFP.

Así que la gran historia de la velada se enfocará en el mariscal de campo de Indiana, el cubanoamericano Fernando Mendoza, y su conexión con la ciudad de Miami. El estelar jugaba para California cuando los Golden Bears cayeron ante los Hurricanes en un final dramático hace un par de años.

¿Cuál será el duelo de quarterbacks?

Es fácil llegar a la conclusión de que Mendoza sobrepasó todas las expectativas en una temporada que lo vio ganar el Trofeo Heisman y luego continuar con dos desempeños estelares en los playoffs.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por CB (@carsonbeck)

Por su parte, Miami apostará por Carson Beck, quien también tuvo un gran impacto en su primer año con un nuevo equipo, dándole estabilidad al conjunto en la posición. Beck ha sido propenso a perder balones en ciertas ocasiones, pero logró mejorar de forma considerable dicho aspecto durante la actual postemporada.

Coaches

Curt Cignetti será el encargado de comandar a la escuadra de Indiana y podría completar una de las grandes labores de entrenador alguno en la historia del fútbol americano universitario si logra la victoria y el título en su segunda campaña al mando. Los Hoosiers se han caracterizado por un juego muy disciplinado y con pocos errores y mucho de ese crédito recae en su coach principal.

Miami, por su lado, cuenta en el banquillo con Mario Cristóbal, quien llegó a esta temporada con un récord poco destacable y cuestionado por muchas decisiones en derrotas pasadas. Pero su trabajo de reconstrucción con los Hurricanes no puede pasar por debajo de la mesa y, en su mayoría, ha estado apretando los botones correctos en este torneo.

Fecha y hora

El esperado enfrentamiento está previsto para este lunes 19 de enero de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami. La patada inicial está pautada para las 7:30 p.m.

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
CONVERSACIONES

Transición en Venezuela marcha entre "régimen terminal" y el avance petrolero de Trump

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

Trabajadores de emergencia en el lugar donde un tren de alta velocidad se descarriló y fue impactado por otro tren mientras continúan los esfuerzos de rescate en Adamuz, sur de España, el 19 de enero de 2026.
Investigación

Aumenta a 40 el número de muertos por el trágico accidente ferroviario en el sur de España

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala tras la captura de pandilleros.
PANDILLAS VIOLENTAS

Guatemala declara "estado de sitio" por ola de motines en las cárceles; nueve policías muertos

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Política

Trump sobre si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia: "Sin comentarios"

