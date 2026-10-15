jueves 15  de  octubre 2026
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Infantino se disculpa, pero sigue sin ofrecer "respuestas satisfactorias"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, continúa en medio de un problemón por su proyecto abortado de abrir el Mundial a inversores privados

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebró en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebró en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

Jim WATSON / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

PARÍS.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó sus disculpas por la forma, pero no dio "respuestas satisfactorias" a las preguntas sobre su proyecto abortado de abrir el Mundial a inversores privados, lamentaron dos miembros del Consejo Ejecutivo este jueves en Zúrich.

"Lo decepcionante es que no obtuvimos ninguna respuesta a nuestras demandas específicas", lamentó Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa y vicepresidenta de la FIFA, a la salida de este consejo ante algunos periodistas.

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Infantino presidió este jueves el primer consejo del organismo mundial desde el escándalo que casi le costó el puesto a finales del verano, unas semanas después de haber abandonado bajo presión su proyecto secreto de abrir el Mundial a inversores privados.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), habla durante un congreso del máximo ente del fútbol mundial, el 30 de abril de 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), habla durante un congreso del máximo ente del fútbol mundial, el 30 de abril de 2026.

La revelación de este proyecto desencadenó una oleada de críticas sin precedentes y la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática piden desde entonces su marcha.

Este jueves era, por tanto, el momento de dar explicaciones ante algunos de los 37 miembros de este consejo opuestos al proyecto.

Hewitt aseguró, no obstante, que Infantino mostró "cierto arrepentimiento" durante este consejo.

"Lo único por lo que realmente se disculpó fue por no haber sometido la cuestión al consejo", explicó.

Pero cuando le preguntó a Infantino por qué no había respuestas a las preguntas del consejo, el presidente le pidió "que presentara esas preguntas por escrito".

"Creo que este hombre tiene que responder a estas preguntas y, si no lo hace ahora, no está capacitado para ser presidente de la FIFA", insistió.

"Hicimos muchas preguntas críticas, y desde mi punto de vista, no hubo respuestas satisfactorias", lamentó también el presidente de la Federación Alemana, Bernd Neuendorf.

"Como dije, se ha perdido la confianza en él. Ahora deben ser nuevas personas las que elaboren nuevas ideas y hay que determinar cómo volver a poner esta organización, que es extremadamente importante para el fútbol mundial, sobre bases serias", desarrolló.

No todos están en su contra

Pero este punto de vista no es compartido por todos los miembros del consejo.

El presidente de la Federación Mauritana, Ahmed Yahya, consideró que el proyecto de Infantino tenía como objetivo "el interés del fútbol".

"Es el camino, el método, lo que ha fallado", añadió.

FUENTE: AFP

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