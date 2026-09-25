viernes 25  de  septiembre 2026
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Principales ligas de Europa exigen reformar la gobernanza de la FIFA

La Premier League inglesa, la Liga española, la Serie A italiana y la Bundesliga alemana se sumaron a la causa contra Gianni Infantino y la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebró en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebró en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

Jim WATSON / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

PARÍS.- Las cuatro principales ligas europeas -la Premier League inglesa, la Liga española, la Serie A italiana y la Bundesliga alemana- pidieron este viernes una reforma de la gobernanza de la FIFA, sumida en una crisis desde que se reveló el frustrado proyecto de apertura a inversores privados.

"Es imprescindible una reforma fundamental de la gobernanza para restablecer límites estatutarios claros dentro de la FIFA y garantizar, de manera demostrable, que los expedientes disciplinarios individuales queden a salvo de cualquier injerencia política", escribieron las cuatro ligas en un comunicado enviado a la AFP.

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La posición del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quedó debilitada tras impulsar sin consulta previa el proyecto de creación de una sociedad comercial, denominada Fifa Forward Enterprise (FFE).

Candidato a su propia sucesión en marzo de 2027, el dirigente suizo propuso el lunes "una consulta" a las federaciones nacionales con el fin de reformar la gobernanza del organismo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

"Es cierto que el presidente de la FIFA ha reconocido la necesidad de una reforma, pero no basta con plantear cambios superficiales o meramente de procedimiento tras el caso FFE", señalan las cuatro principales ligas europeas, que califican el proyecto FFE como "uno de los abusos de poder más graves de la historia del organismo".

La Premier League, la Liga, la Serie A y la Bundesliga proponen la puesta en marcha de "un órgano permanente" que represente "a las asociaciones nacionales, las ligas, los clubes y los jugadores, tanto del fútbol masculino como femenino".

Una convención en 100 días

Este deberá estar "plenamente informado de las nuevas iniciativas y desempeñar un papel significativo en el proceso de toma de decisiones de la FIFA".

"Toda propuesta importante de la FIFA deberá basarse en una justificación claramente definida, pruebas sólidas y una evaluación independiente —publicadas antes de cualquier decisión— que tenga en cuenta a los jugadores, los clubes, las ligas y los aficionados, y evalúe el impacto sobre todas las partes implicadas, así como sobre el desarrollo del fútbol", señalan también las cuatro ligas.

Exigen, además, "proteger el papel regulador de la FIFA respecto de su función comercial".

Las cuatro competiciones piden, finalmente, a los candidatos a la presidencia de la FIFA que "suscriban estos principios y que, en los 100 primeros días del próximo mandato presidencial, convoquen una convención sobre gobernanza".

Esta reunión deberá estar "presidida por una personalidad independiente y que reúna a las asociaciones miembro, así como al conjunto de la comunidad del fútbol".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial.

Su objetivo será "presentar un informe público en un plazo de seis meses".

Infantino es, por ahora, el único candidato a la elección a la presidencia de la FIFA prevista para el 18 de marzo de 2027, con la presentación de candidaturas abierta hasta el 18 de noviembre.

Pese a la retirada del proyecto FFE, la confederación europea (UEFA), la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y la confederación asiática (AFC) mantienen la presión sobre Infantino, de quien reclaman la salida.

En esta línea, la UEFA prepara una demanda por "administración desleal" contra el presidente de la FIFA y busca un candidato que se enfrente a Infantino.

FUENTE: AFP

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