lunes 21  de  septiembre 2026
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Infantino propone consultar a las federaciones para reformar la gobernanza de la FIFA

Este movimiento luce como un nuevo intento de cerrar la crisis que se abrió con la revelación del proyecto frustrado de la FIFA sobre la inversión privada

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), habla durante un congreso del máximo ente del fútbol mundial, el 30 de abril de 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), habla durante un congreso del máximo ente del fútbol mundial, el 30 de abril de 2026.

DON MACKINNON / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

PARÍS.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, propuso este lunes "una consulta" a las federaciones con el fin de reformar la gobernanza del organismo, en una carta dirigida a las 211 asociaciones miembros y de la que la AFP obtuvo una copia.

Este movimiento del patrón del fútbol es un nuevo intento de cerrar la grave crisis que se abrió con la revelación del proyecto frustrado de la FIFA de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados.

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"Propondré que el Consejo (de la FIFA) organice una consulta directa, estructurada y limitada en el tiempo con las confederaciones, las asociaciones miembros y las partes interesadas afectadas sobre cómo reforzar aún más los procesos de toma de decisiones de la FIFA", escribió Infantino.

"Esta consulta invitaría a presentar propuestas precisas sobre una implicación más temprana de las instancias institucionales, los respectivos roles del presidente, de la oficina, del consejo y del congreso, así como los medios concretos para reforzar la transparencia, la participación y la responsabilidad en las grandes iniciativas estratégicas", añadió.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial.

El dirigente italo-suizo propone estudiar las primeras propuestas en el consejo previsto para el 15 de octubre, precisando que "las contribuciones escritas recibidas posteriormente, pero dentro de un plazo razonable, serán naturalmente examinadas también".

"Cualquier modificación estatutaria que de ello se derive será posteriormente sometida al congreso para su examen y aprobación conforme al procedimiento apropiado", puntualizó.

Presión de UEFA y Concacaf

El máximo responsable de la FIFA, candidato a su propia sucesión en marzo de 2027, está muy debilitado desde el intento fallido de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados para alojar activos de la FIFA, entre ellos la Copa del Mundo.

Finalmente, Infantino tuvo que retirar este plan que iba a nacer sin consulta previa, bautizado FIFA Forward Enterprise (FFE), después de haberse enfrentado a la feroz oposición de la Confederación Europea (UEFA), de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y de la Confederación Asiática (AFC).

A pesar de la retirada de la iniciativa FFE, la UEFA, seguida por la Concacaf y la AFC, mantiene la presión sobre Infantino y pide su dimisión.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, habla durante una conferencia de prensa, el 3 de abril de 2025.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, habla durante una conferencia de prensa, el 3 de abril de 2025.

La confederación europea prepara, además, una demanda por "gestión desleal" contra el presidente del órgano rector del fútbol.

Los máximos responsables de la UEFA, Aleksander Ceferin, y de la Concacaf, Victor Montagliani, solicitaron también el viernes a la FIFA que abone "al menos 10 millones de dólares" a cada una de las 211 federaciones miembros y exigieron "una auditoría independiente, con acceso completo a las cifras".

Esos recursos serían destinados para financiar inversiones en infraestructura y en el desarrollo del balompié. En total se trataría de un monto de unos 2.100 millones de dólares.

FUENTE: AFP

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