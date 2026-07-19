Inglaterra se queda con el tercer lugar del Mundial tras un vibrante duelo de goles

El centrocampista inglés Jude Bellingham, número 10, celebra el sexto gol de su equipo durante el partido por el tercer puesto del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia e Inglaterra en el Miami Stadium de Miami, el 18 de julio de 2026.

Inglaterra cerró su participación en la Copa del Mundo 2026 con una victoria espectacular al derrotar 6-4 a Francia en el partido por el tercer puesto, disputado este sábado. En un encuentro lleno de emociones, los ingleses parecían encaminados a una goleada histórica, pero los franceses reaccionaron con fuerza antes de quedarse cortos en su intento de remontada.

El conjunto británico golpeó desde el inicio con un tanto de Declan Rice al minuto 4 y amplió la ventaja por medio de Ezri Konsa al 18. Bukayo Saka fue la gran figura de la tarde al firmar un triplete con goles a los minutos 37, 45+1 y 87, mientras que Jude Bellingham sentenció el marcador en el 90+8.

Francia vivió una primera mitad para el olvido y se marchó al descanso con un contundente 4-0 en contra. Sin embargo, mostró una versión completamente distinta en el complemento. Kylian Mbappé lideró la reacción con un doblete a los minutos 48 y 66, acompañado por los tantos de Bradley Barcola (54') y Ousmane Dembélé (90+6), que pusieron emoción hasta el final.

Con sus dos anotaciones, Mbappé alcanzó los 22 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el nuevo máximo goleador histórico del torneo, aunque ese logro individual no fue suficiente para evitar que Francia terminara cuarta.

Inglaterra, por su parte, dejó atrás la decepción de la eliminación en semifinales y cerró el campeonato con el tercer lugar, mostrando una ofensiva demoledora liderada por un inspirado Saka, protagonista absoluto de uno de los partidos más entretenidos del Mundial 2026.