domingo 28  de  septiembre 2025
FÚTBOL

Para Sergio Busquets, su retiro obedece a la "ley del fútbol"

El español Sergio Busquets, del Inter Miami, colgará las botas tras casi dos décadas de una carrera en la que fue la brújula de etapas gloriosas del Barcelona

El español Sergio Busquets, del Inter Miami, patea el balón durante un partido ante el Toronto FC, el 27 de septiembre de 2025.

El español Sergio Busquets, del Inter Miami, patea el balón durante un partido ante el Toronto FC, el 27 de septiembre de 2025.

MICHAEL CHISHOLM / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MONTREAL.- Dos días después de anunciar su retirada a final de año, el español Sergio Busquets dijo este sábado que está "muy contento" y "centrado" en despedirse alzando el título de la liga norteamericana (MLS) con el Inter Miami.

"Lo tenía meditado, aunque lo anunciara el otro día. Al final es ley de la vida, del fútbol, del deporte en general y muy contento por todo", dijo el mediocentro a Apple TV tras el empate 1-1 del Inter en la cancha del Toronto FC.

Lee además
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona después de la derrota de su equipo ante el FC Cincinnati, el 16 de julio de 2025.
Fútbol

Lionel Messi cerca de renovar contrato con Inter Miami por varios años
El delantero argentino del Inter de Miami, Lionel Messi #10, celebra su primer gol durante el partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el DC United en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 20 de septiembre de 2025.
Fútbol

Messi lidera el triunfo de Inter Miami con una actuación estelar

A los 37 años, Busquets colgará las botas tras casi dos décadas de una carrera extraordinaria, en la que fue la brújula de las etapas más gloriosas del Barcelona y la selección española.

"Cuando llevas tantos años, tantos partidos, tantos viajes, al final no solo físicamente sino también mentalmente es lo que tú quieres", expuso.

Embed

"Tanto mi familia como yo hemos creído que esto era lo mejor y que hasta aquí iba a llegar mi historia en el fútbol", señaló. "Pero ahora estoy centrado en lo que queda de la MLS, en intentar llegar lo más arriba posible (en la fase regular) para luego afrontar los playoffs de la mejor manera".

Entre muchos otros logros, Busquets fue campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con La Roja y de nueve ligas españolas y tres Champions League con el Barcelona.

A mediados de 2023 se unió al Inter siguiendo los pasos de su amigo Lionel Messi, en un reencuentro que incluyó a otros dos exbarcelonistas, Luis Suárez y Jordi Alba.

"Estoy muy contento por volver a reencontrarme con grandes compañeros, grandes amigos, grandes personas", afirmó Busi. "Al final eso es lo que te deja el fútbol y es lo más bonito (...) Estamos disfrutando aquí, intentando seguir nuestra carrera con otros objetivos y en otro lado".

La guinda al pastel

Como parte de su legado en el fútbol norteamericano, el cuarteto aspira a levantar en diciembre el primer trofeo de liga de la historia del Inter.

"Estaría bien", afirmó Busquets. "Ojalá pueda cerrar mi carrera con otro título que me falta y por lo que llevamos luchando todo el año".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Mascherano asegura que "no hay nada oficial" con respecto al futuro de Busquets en el Inter Miami

Inter Miami clasifica a los playoffs con doblete de Messi

Inter Miami empata 1-1 ante Toronto con un Messi sin puntería

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

Policía de Grand Blanc, Michigan. video
SUCESOS

Tiroteo en iglesia de Michigan deja un muerto y varios heridos

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Cartel de los Soles opera para desestabilizar a EEUU y Latinoamérica

El director técnico del Liverpool, Arne Slot, hace un gesto durante un partido de la Premier League, el 27 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

¡Sorpresa! Liverpool sufre su primera derrota de la temporada a manos del Crystal Palace

Expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, candidato a las elecciones presidenciales del domingo 17 de agosto
BOLIVIA

Jorge Tuto Quiroga vaticina un cambio en Venezuela como ocurre en Bolivia

Te puede interesar

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, asiste a la Ceremonia Anual de Conmemoración del 11-S en el Memorial y Museo Nacional del 11-S el 11 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
POLÍTICA

El alcalde de Nueva York anuncia que se retira de la carrera por la reelección

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Policía de Grand Blanc, Michigan. video
SUCESOS

Tiroteo en iglesia de Michigan deja un muerto y varios heridos

El exministro de Agricultura de China, Tang Renjian.  video
PURGA EN ALTAS ESFERAS

Condenan a muerte en China a exministro de Agricultura

Playa Cala Mesquida. 
TURISMO

Mallorca, lujo responsable en el corazón del Mediterráneo

Imagen referencial.  video
SUCESOS

Tiroteo desde lancha en Carolina del Norte deja tres muertos y varios heridos