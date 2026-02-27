viernes 27  de  febrero 2026
FÚTBOL

Inter Miami de Lionel Messi busca sus primeros puntos en el derbi contra Orlando

Luego de ser goleado por el LAFC en su estreno como campeón defensor de la MLS, el Inter Miami intentará enderezar el camino ante su vecino este domingo

Lionel Messi, del Inter Miami CF, observa desde el césped durante un partido de playoffs de la MLS Cup 2025 entre su club y el Nashville SC en el GEODIS Park, el 1 de noviembre de 2025 en Nashville, Tennessee.&nbsp;

Lionel Messi, del Inter Miami CF, observa desde el césped durante un partido de playoffs de la MLS Cup 2025 entre su club y el Nashville SC en el GEODIS Park, el 1 de noviembre de 2025 en Nashville, Tennessee. 

Johnnie Izquierdo / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Después de que le abollaran la corona en el debut, Lionel Messi y su Inter Miami persiguen sus primeros puntos de la temporada de la MLS en el derbi del domingo ante el Orlando City, el pretendiente de Antoine Griezmann.

Las negociaciones de la franquicia floridana con el atacante del Atlético de Madrid han concentrado la atención de la semana, no sólo en la liga norteamericana (MLS) sino también en la capital de España.

Lee además
El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, escupe agua durante un partido amistoso en Medellín, el 31 de enero de 2026.
FÚTBOL

Inter Miami se queda con el triunfo en partido amistoso en Colombia
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, abandona la cancha luego de sufrir una lesión en un partido, el 2 de agosto de 2025.
FÚTBOL

Messi sufre lesión muscular y el Inter Miami pospone amistoso en Puerto Rico

El club colchonero podría tener que dejar marchar al francés, una de las figuras más importantes de su historia, cuando aún aspiran a títulos como la Copa del Rey o la Liga de Campeones y queda también la recta final de la liga española.

Orlando, dirigido por el técnico colombiano Oscar Pareja, presiona para cerrar este fichaje bomba antes de que cierre el actual mercado el 26 de marzo.

En caso de lograrlo, Griezmann podría reencontrarse con Messi, su compañero durante dos temporadas en el Barcelona (2019-2021), en el siguiente derbi de Florida del 2 de mayo en el Miami Freedom Park, el flamante nuevo estadio que el Inter debe inaugurar en abril.

Mientras tanto, el duelo del domingo en Orlando debe servirle al Inter para pasar rápidamente la página de la rotunda derrota 3-0 que encajó en el fin de semana inaugural ante Los Ángeles FC.

Semana intensa

Defendiendo por primera vez el título de campeón, Miami recayó en los problemas defensivas, su eterna debilidad, y la falta de química entre el gran fichaje del ataque, el mexicano-argentino Germán Berterame, y Messi.

El astro argentino abandonó el césped del Memorial Coliseum, donde se congregó una multitud de casi 76.000 aficionados, completamente frustrado tras varias discusiones con el árbitro.

La imagen de Luis Suárez reteniendo del brazo a Messi en un pasillo del recinto olímpico desató especulaciones de que el argentino fue a protestar al vestuario del juez, lo que posteriormente fue desmentido por la organización de los árbitros de la liga.

Embed

Antes de viajar a Orlando, el Inter disputó el jueves un amistoso en Bayamón (Puerto Rico) que estaba pospuesto desde la pretemporada debido a una lesión muscular de Messi.

El argentino disputó únicamente la segunda mitad y anotó de penal el gol del triunfo por 2-1 frente al Independiente del Valle ecuatoriano.

A la espera de James

La segunda jornada de la MLS se pondrá en marcha el sábado con las expectativas en todo lo alto por si ocurriera el debut de James Rodríguez con el Minnesota United.

Tras su empate ante Austin (2-2) la semana pasada, Minnesota chocará ante el Nashville SC frente a su público del Allianz Field.

Rodríguez, de 34 años, ya dispone de la documentación oficial, pero su participación está en duda por la escasa preparación con la que cuenta aún con el grupo.

Además del capitán de Colombia, el otro gran fichaje de la campaña aún por estrenarse es el alemán Timo Werner.

El ariete internacional aterrizó el miércoles en la bahía de San Francisco para comenzar su andadura con el modesto San José Earthquakes.

La escuadra californiana se medirá el sábado al Atlanta United, que la semana pasada arrancó con derrota la segunda etapa en el banco del argentino Gerardo "Tata" Martino.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Messi y el Inter Miami encabezan historias futboleras del continente en los meses previos al Mundial

Inter Miami, el club más valioso de la MLS: el impacto de Lionel Messi dispara su valoración

LAFC golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
VENEZUELA

Maduro pide "desestimar" su caso por narcotráfico tras negarle EEUU la licencia para pagar su defensa

Roberto Azcorra Consuegra (derecha), durante una entrevista en el barrio de la Pequeña Habana en Miami, Florida. 
FLORIDA

El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"

Imagen referencial del suceso.
NOMBRES REVELADOS

Régimen cubano identifica a los cuatro fallecidos en el tiroteo de la lancha procedente de Florida

La Habana, Cuba. 
Investigación

Tripulante de lancha muerto en ataque de guardacostas en Cuba quería prender "la chispa" contra la dictadura

El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.
ALIADOS

México retoma el envío de petróleo hacia Cuba

Te puede interesar

Miami Dade College Kendall Campus.
LEGISLACIÓN

Florida a un paso de autorizar "guardias" armados en centros universitarios

Por Daniel Castropé
Vista parcial de pleno bicameral durante un discurso del gobernador Ron DeSantis en el Congreso de Florida.
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Florida avanza ley para frenar alza eléctrica por grandes centros de datos de inteligencia artificial

El estudio analiza millones de búsquedas realizadas en RentCafe.com
TENDENCIA

Miami y Fort Lauderdale escalan en ranking nacional de interés para alquilar en 2026

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami. 
JUBILACIÓN

Jefe de la Policía de Miami anuncia retiro del cargo, ¿dejará su placa por la política?

Decenas de exiliados cubanos y miembros de organizaciones pro libertad en Cuba participaron en la vigilia.
EXILIO CUBANO

Vigilia en Miami honra a fallecidos y sobrevivientes en lancha de Florida atacada en costas cubanas