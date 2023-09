Inter Miami no se inquieta por escándalo de césped artificial

"Mi experiencia con el engramado de Atlanta siempre ha sido positiva", le comentó Martino a The Athletic recientemente. "Desde el momento en el que hicimos nuestro debut con el Atlanta United en ese campo, los jugadores se adaptaron a la superficie. Se acostumbraron de inmediato y no tuvimos que seguir entrenando en grama. Y lo mismo pasó cuando jugamos en Atlanta con México. Los jugadores se adaptaron rápido", agregó el instructor, que tomó las riendas de la selección azteca antes de llegar a Miami.

Embed Alerta en los Jets.



Aaron Rodgers tuvo que salir tras este golpe en el Monday Night. pic.twitter.com/pUW7ONdwYa — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 12, 2023

De igual forma, el "Tata" señaló que no solo se basa en su experiencia personal y en la de sus jugadores actuales, sino que tampoco ha escuchado alguna crítica de otro jugador sobre el Mercedes-Benz Stadium, uno de seis estadios en la MLS con césped artificial.

"Es un tipo de superficie artificial muy acolchada. Hasta este momento no he escuchado ninguna opinión negativa de parte de jugadores a los que haya dirigido. Eso no quiere decir que no nos estemos preparando para el hecho de que jugaremos en césped artificial, pero no es nada que nos esté volviendo locos. Esperamos hacer un buen juego sin importar nada", añadió.