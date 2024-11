Jake Paul gana a Mike Tyson en una pelea sin profesionalismo

Boxeo Jake Paul aun no pelea con Mike Tyson y ya piensa en el Canelo

Boxeo La pelea entre Mike Tyson y Jake Paul no termina de ser creíble para algunos

No se puede desprestigiar al YouTuber, que en el pasado tuvo bien nivel con sus antiguos rivales, pero en esta ocasión, contra "Iron Mike" su victoria de forma unánime carece de verdad.

Si, Paul derrotó a Tyson con marcador de 80-72, 79-73 y 79-73 de los jueces.

La pelea, sancionada por el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas, se disputó a 8 asaltos de 2 minutos y ambos peleadores usaron guantes de 14 onzas en lugar de los guantes de 10 onzas habituales para las peleas de peso pesado.

Aunque Mike Tyson con 58 años de edad se le notó el cansancio, terminó de pie y sin haber caído una sola vez. Sin embargo, aquel explosivo peleador en la década de los 80's cuando se convirtió en el campeón más joven, no fue ni la sombra, por el simple hecho de no acabar con el show orquestado por Paul.

Tyson no lanzó golpes a su rival. Quedaron en el aire, para hacer creer al público que era un combate real.

Después del tercer round, Paul logró conectar algunos golpes a Tyson, pero al escuchar que el publico coreaba el nombre del excampeón, prefirió ser más respetuoso y dejar de golpearlo.

En el octavo round, Tyson intentó salir con todo, pero si el guión ya estaba escrito, Paul lo recibió un derechazo y empujó a Tyson contra las cuerdas. Luego, de varios bailes en círculo, Paul abre sus brazos para otorgar un abrazo a Tyson al escuchar la campanada final del combate.

"Estoy contento" dijo Tyson tras ver como el árbitro de la contienda, Mark Calo Oy, elevaba el brazo de Paul por decisión unánime de los jueces. "No tengo que probar nada ante nadie, solo a mi", expresó el excampeón. Desde luego no lo hizo, hasta el punto de que el propio Paul continuó con su respeto a "Iron Mike" diciendo que seguía siendo "la persona más mala del planeta". "Intenté hacerle daño, pero tenía miedo de que me lo hiciera a mi", concedió el youtuber ante un atónito público, que en lugar de escuchar las palabras que alguien espera de un ganador, sólo salían alabanzas.

El verdadero ganador entre Paul y Tyson

La pelea logró el objetivo de ambos peleadores, que fue recibir una gran suma de dinero por el evento.

La pelea que fue transmitida por Netflix maneja cifras millonarias.

Las entradas para el evento también rompió récords en precios, con paquetes VIP que rozan los $2 millones.

La bolsa de la pelea entre Paul y Tyson es de más de $60 millones, con más de la mitad de ese dinero para Paul, con su empresa MVP Promotions a cargo de la organización junto a Netflix.

"Estoy aquí para ganar $40 millones de dólares y noquear a una leyenda", dijo Paul en una rueda de prensa previa al combate y así fue. La bolsa total del evento supera los $60 millones, con $40 millones destinados a Paul y 20 millones para Tyson.