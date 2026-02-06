James Rodríguez continuará su carrera en la MLS: ficha por Minnesota United rumbo al Mundial

El colombiano James Rodríguez durante una práctica del club León de México, el 14 de enero de 2025.

James Rodríguez seguirá activo al más alto nivel y lo hará en la MLS . El mediocampista colombiano, de 34 años, se convirtió en nuevo jugador de Minnesota United tras quedar agente libre luego de finalizar su contrato con el Club León el pasado 31 de diciembre.

James firmó hasta junio de 2026, con una opción de extensión hasta diciembre del mismo año, siempre que exista acuerdo entre las partes. El movimiento se produce a cuatro meses del Mundial , el gran objetivo que aún persigue en su carrera y para el que busca llegar con ritmo competitivo.

Béisbol Venezuela inaugura la Serie de Las Américas tras perder la sede de la Serie del Caribe

Un nuevo capítulo en una carrera de trotamundos

El talento de James Rodríguez nunca estuvo en discusión. Su zurda sigue siendo una de las más finas del fútbol internacional, aunque su trayectoria también estuvo marcada por la irregularidad y la falta de continuidad en un mismo proyecto deportivo.

Con su llegada a la MLS, James suma 11 clubes distintos a lo largo de su carrera profesional, tras haber jugado en Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Catar, Grecia, Brasil, México y ahora Estados Unidos. Pocos futbolistas de su generación pueden presumir de un recorrido tan amplio a nivel geográfico y competitivo.

Pensando en el Mundial 2026

La elección de la MLS y de Minnesota United no es casual. Además de un rol protagónico en el equipo, el colombiano busca adaptarse progresivamente al clima y a las condiciones que tendrá la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México.

El entorno, el calendario y la exigencia física de la liga estadounidense aparecen como factores clave para que James llegue en óptimas condiciones al que podría ser el último gran torneo de su carrera con la selección de Colombia.

Experiencia y liderazgo para Minnesota

Para Minnesota United, la llegada de James representa un golpe mediático y deportivo. Más allá de su presente, el club suma jerarquía, experiencia internacional y liderazgo a un plantel que busca dar un salto de calidad en la MLS.

James Rodríguez inicia así un nuevo desafío, con la mirada puesta en el Mundial y con la misión de demostrar que, pese al paso del tiempo y a una carrera errante, su fútbol sigue teniendo espacio en la élite.