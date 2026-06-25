jueves 25  de  junio 2026
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Japón y Suecia empatan y ambos se clasifican a dieciseisavos de final, junto con Países Bajos

Japón y Suecia avanzaron a dieciseisavos de final, empatando 1-1, mientras que Países Bajos aseguró el primer puesto del Grupo F tras vencer a Túnez.

El delantero japonés Daizen Maeda celebra el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo F del Mundial de 2026 entre Japón y Suecia&nbsp;

El delantero japonés Daizen Maeda celebra el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo F del Mundial de 2026 entre Japón y Suecia 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Japón y Suecia igualaron 1-1 este jueves y ambos avanzaron a dieciseisavos de final del Mundial como segundo del Grupo F y uno de los ocho mejores terceros, respectivamente, por detrás de Países Bajos, que ganó la llave tras vencer 3-1 a Túnez.

La selección nipona, que se cruzará con Brasil en la segunda ronda, el lunes en Houston (17H00 GMT), terminó segunda de la serie con cinco puntos, a dos de Países Bajos, mientras que Suecia, que todavía no conoce a su próximo rival, fue tercero con cuatro unidades.

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Este jueves, en Arlington, vecina a Dallas, Japón abrió la cuenta con tanto de Daizen Maeda a los 56 minutos y Suecia igualó a los 62' con un zurdazo cruzado de Anthony Elanga.

Tras un primer tiempo en el que prácticamente no se atacaron en el espectacular estadio cerrado de los Dallas Cowboys de la NFL, Japón sorprendió a los 56 minutos y abrió la cuenta.

La apertura llegó tras una notable triangulación, asistencia de Kamada y definición cruzada de Daiezen Maeda ante la salida del portero sueco, Jacob Widell Zetterström.

Pero los nórdicos reaccionaron rápido y encontraron seis minutos más tarde el tanto de la igualdad y del pase a la segunda ronda.

El volante Anthony Elanga, del Newcastle United, empató con un remate cruzado de zurda a media altura, que se le coló en el segundo palo al meta Zion Suzuki, remiso en reaccionar.

Países Bajos vence a Túnez y avanza como líder del Grupo F

Países Bajos derrotó este jueves 3-1 a Túnez en Kansas City y aseguró el liderato del Grupo F del Mundial 2026, citándose en dieciseisavos de final con Marruecos en un duelo a disputar el lunes en Monterrey (México).

La escuadra de Ronald Koeman logró el triunfo que necesitaba para cerrar la primera fase en cabeza con siete puntos, superando a Japón (5), Suecia (4) y Túnez (0).

El duelo estuvo arbitrado por la mexicana Katia Itzel García, primera latinoamericana en pitar en una Copa del Mundo masculina.

La mexicana fue la segunda árbitra principal en este Mundial de Norteamérica, después de la estadounidense Tori Penso. La francesa Stéphanie Frappart abrió el camino para el arbitraje femenino dirigiendo en Catar 2022.

García, que lució un uniforme oscuro con los colores de México en hombros y pantalones, manejó sin controversias un choque pasado por agua en el que Países Bajos se impuso con goles de Ellyes Skhiri en propia puerta en el minuto 3, Brian Brobbey (7') y Jan Paul van Hecke (62').

Hazem Mastouri (54') descontó provisionalmente para Túnez poniendo bajo presión momentáneamente a Países Bajos, que estaba también pendiente del choque simultáneo entre Japón y Suecia, que concluyó con empate 1-1.

Con su segundo lugar, a los Samuráis Azules les tocó un complejo cruce de dieciseisavos de final ante Brasil en Houston.

FUENTE: Con información de AFP

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