Jeff Bezos se convierte en accionista minoritario del Liverpool

Jugadores del Liverpool celebran luego de un gol en un partido de pretemporada, el 9 de agosto de 2026.

LONDRES.- Los propietarios estadounidenses del club inglés de fútbol Liverpool, Fenway Sports Group , anunciaron este viernes la cesión de una parte minoritaria de sus acciones a un grupo de inversores entre los cuales se encuentra el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

El multimillonario estadounidense de 62 años figura en el consorcio 1892 Holdings , que hace referencia al año de fundación del Liverpool FC y que agrupa fondos procedentes también del empresario Amit Bhatia , de la familia Mittal , y de la pareja formada por Elaine y Eduardo Saverin , ese último cofundador de Facebook , según el comunicado.

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El anuncio no da detalles sobre la cuantía de la operación ni sobre el nivel de participación que alcanza ese grupo dentro de la propiedad.

Según varios medios, esa participación será de un tercio del total.

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Jeff Bezos, que posee la cuarta fortuna mundial, estimada en 256.000 millones de dólares, no formará parte en principio del Consejo de Administración ampliado del Liverpool FC.

Amit Bhatia sí que debería figurar en él en calidad de vicepresidente.

Bryan Baum, fundador de la sociedad de capital-riesgo K5 Sports, a través de la cual el patrón de Amazon invierte, y Elaine Severin sí se convertirían en miembros del Consejo de Administración.

"El Liverpool siempre ha sido construido pensando más allá de una temporada y tomando decisiones para el interés del club a largo plazo", declaró Mike Gordon, presidente de Fenway Sports Group (FSG).

Esa entidad precisó que conserva "la participación mayoritaria y el control operativo" del Liverpool.

FSG compró el club inglés por 300 millones de dólares en 2010 y había vendido una parte minoritaria de un 3% a la empresa de inversión deportiva estadounidense Dynasty Equity hace tres años.

Nuevo hombre al mando

La operación con 1892 Holdings llega en vísperas del inicio de la nueva temporada, donde el Liverpool tiene al español Andoni Iraola como nuevo entrenador, en reemplazo del neerlandés Arne Slot.

El club busca todavía reforzarse para el nuevo curso, en el que no contará ya con el egipcio Mohamed Salah, emblema de su última década y que abandonó el plantel de los Reds.

FUENTE: AFP