viernes 14  de  agosto 2026
CICLISMO

Muere ciclista de 19 años tras accidente durante la Vuelta a Portugal

El británico Finlay Tarling murió este viernes luego de sufrir un accidente, del que no se ofrecieron detalles, durante la octava etapa de la Vuelta a Portugal

Debido a este accidente mortal, la carrera fue suspendida a unos 20 kilómetros de la meta y se cancelaron las ceremonias protocolarias del podio en señal de respecto y de duelo.

Debido a este accidente mortal, la carrera fue suspendida a unos 20 kilómetros de la meta y se cancelaron las ceremonias protocolarias del podio "en señal de respecto y de duelo".

JOAO MATOS / AFP
Por Marcos Ríos

LISBOA.- El joven ciclista británico Finlay Tarling, nacido en Gales hace 19 años, murió este viernes después de un grave accidente durante la octava etapa de la Vuelta a Portugal, anunciaron los responsables de la carrera.

"Los organizadores de la 87ª Vuelta a Portugal lamentan amargamente tener que anunciar el fallecimiento del corredor británico Finlay Tarling, del NSN Development Team, después de un grave accidente sufrido en la octava etapa de la carrera", se lee en el comunicado publicado en la red social X.

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Las circunstancias precisas del accidente no fueron oficialmente detalladas, pero la televisión pública portuguesa (RTP) afirmó que el joven fue atropellado por un coche que estaba circulando en sentido inverso.

El hermano pequeño de Joshua Tarling, ciclista del equipo Netcompany-Ineos, fue atendido rápidamente por los equipos médicos, que no pudieron hacer nada para salvarle la vida, añadió la RTP.

Debido a este accidente mortal, la carrera fue suspendido a unos 20 kilómetros de la meta y se cancelaron las ceremonias protocolarias del podio "en señal de respecto y de duelo", precisaron los organizadores.

El presidente de Portugal, Antonio José Seguro, el primer ministro Luis Montenegro y el equipo NSN Development emitieron reacciones para transmitir sus condolencias a la familia del deportista y al mundo del ciclismo.

"Fin era un miembro muy apreciado de nuestro equipo, pero sobre todo era un hijo, un hermano y un amigo para muchas personas. Le echaremos mucho de menos", escribió el NSN en un mensaje en las redes sociales.

El NSN Development Team es el segundo equipo de NSN, una empresa de ocio española cofundada por la leyenda española del fútbol Andrés Iniesta en 2018 y que sucedió al Israel Premier Tech en el pelotón.

Jakobsen ficha por el equipo Visma

El ciclista neerlandés Fabio Jakobsen, especialista en el esprint, firmó un contrato hasta finales de 2027 con el equipo Visma-Lease a Bike, anunció esta formación neerlandesa el viernes en un comunicado.

El corredor de 29 años, al que le está costando recuperar su mejor nivel en los últimos años, se une así al equipo de Wout Van Aert y Jonas Vingegaard con efecto inmediato y ni siquiera terminará la actual temporada con el NSN.

En 2020, una caída a altísima velocidad en la llegada de la primera etapa de la Vuelta a Polonia generó conmoción en el ciclismo.

Las escenas escalofriantes hicieron temer lo peor y Jakobsen sufrió entonces un traumatismo craneal y una fractura del paladar.

Estuvo en coma artificial y fue operado en la cabeza durante más de cinco horas.

La caída fue provocada por otro velocista, Dylan Groenewegen, que corría precisamente para el Jumbo-Visma. Fue entonces suspendido durante nueve meses.

FUENTE: AFP

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