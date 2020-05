Como pocas veces se le ha visto, Chávez desnudó su alma y dijo que las drogas solamente lo llevaron a un mundo del que pensó nunca salir y le dio gracias a su esposa, por ingresarlo a una clínica de rehabiitación para superar las adicciones, ya que de no ser así incluso pudo quitarse la vida.

“Era una batalla muy fuerte. Estuve a punto de quitarme la vida, incluso estuve a punto de quitarle la vida a mi hermano y a mis amigos. Fue un infierno. Sin amigos y ya me estaba quedando en la calle”, resume el gran campeón que se retiró con una marca de 107-6-2.

Para JC los lujos provenientes de su exitosa carrera solamente le produjeron soledad, misma que lo hacían recaer una y otra vez en las drogas.

“Cuando empezaba mi carrera yo soñaba con muchos lujos. Con millones de dólares, mansiones, autos, yates..etc. Y los conseguí, pero cuando llegué ahí no sentía alegría me sentí vacío y eso me causaba una tristeza tremenda. Le pregunta a Dios porque me siento así tan solo y rodeado de mucha gente. Era muy triste”, dijo Chávez, quien asumió tener once años limpio sin alcohol ni drogas en su organismo.

